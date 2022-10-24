https://ria.ru/20221024/kitay-1826325412.html

Объем внешней торговли товарами Китая вырос на 9,9% за 9 месяцев

Объем внешней торговли товарами Китая вырос на 9,9% за 9 месяцев - РИА Новости, 24.10.2022

Объем внешней торговли товарами Китая вырос на 9,9% за 9 месяцев

Объем внешней торговли товарами Китая в период с января по сентябрь 2022 года увеличился на 9,9% в годовом исчислении до 31,11 триллиона юаней (около 4,75... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:26

2022-10-24T16:26

2022-10-24T16:26

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 24 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем внешней торговли товарами Китая в период с января по сентябрь 2022 года увеличился на 9,9% в годовом исчислении до 31,11 триллиона юаней (около 4,75 триллиона долларов), свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Главным таможенным управлением КНР.В частности, объем экспорта увеличился на 13,8 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 17,67 триллиона юаней, а объем импорта вырос на 5,2% в годовом исчислении до 13,44 триллиона юаней.В январе-сентябре объем торговли Китая с АСЕАН, ЕС и США увеличился соответственно на 15,2%, 9% и 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.За указанный период товарооборот Китая со странами вдоль "Пояса и пути" вырос на 20,7% в годовом исчислении до 10,04 триллиона юаней.В первые девять месяцев текущего года объем внешней торговли частных предприятий Китая увеличился на 14,5% в годовом исчислении до 15,62 триллиона юаней, что составило 50,2% от общего внешнеторгового оборота страны.В январе-сентябре экспорт электромеханической продукции вырос на 10% и составил 56,8% от общего объема экспорта страны, а экспорт трудоемкой продукции увеличился на 12,7% в годовом исчислении.

https://ria.ru/20221024/kitay-1826322534.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, евросоюз, сша