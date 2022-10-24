https://ria.ru/20221024/khanty-mansiysk-1826226033.html
В Ханты-Мансийске отменят часть новогодних мероприятий
В Ханты-Мансийске отменят часть новогодних мероприятий - РИА Новости, 24.10.2022
В Ханты-Мансийске отменят часть новогодних мероприятий
Часть новогодних мероприятий и праздничный фейерверк отменят в Ханты-Мансийске в поддержку мобилизованных горожан и их семей, сообщил глава города Максим Ряшин. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:16
2022-10-24T12:16
2022-10-24T12:27
частичная мобилизация в россии
общество
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Часть новогодних мероприятий и праздничный фейерверк отменят в Ханты-Мансийске в поддержку мобилизованных горожан и их семей, сообщил глава города Максим Ряшин."Сейчас лучшие сыны отечества отстаивают интересы родины с оружием в руках. Нам как никогда важно сплотиться, поддержать их боевой дух, создать атмосферу заботы для их родных и близких… Откажемся в этом году от фейерверка, праздничного концерта на Центральной площади, фестиваля экстремальных видов спорта и "СПА фестиваля", - написал Ряшин в своем Telegram-канале.Он отметил, что все запланированные детские и семейные мероприятия состоятся. Также, по его словам, к Новому году для местных жителей будут построены два ледовых городка, а город будет украшен ранее приобретенными конструкциями.
https://ria.ru/20221023/mobilizatsiya-1826118521.html
ханты-мансийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, общество, ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ
Частичная мобилизация в России, Общество, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ
12:16 24.10.2022 (обновлено: 12:27 24.10.2022)
В Ханты-Мансийске отменят часть новогодних мероприятий
В Ханты-Мансийске отменят новогодний фейерверк и концерт ради поддержки мобилизованных