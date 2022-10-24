https://ria.ru/20221024/kartymir-1826268079.html

В Малайзии могут заработать карты "Мир"

В Малайзии могут заработать карты "Мир" - РИА Новости, 24.10.2022

В Малайзии могут заработать карты "Мир"

В Малайзии обсуждают возможность приема российских карт "Мир", сообщил журналистам временный поверенный в делах посольства страны в РФ Джохан Арифф бин Абдул... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:06

2022-10-24T14:06

2022-10-24T14:57

туризм

малайзия

россия

карта "мир"

платежная система "мир"

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Малайзии обсуждают возможность приема российских карт "Мир", сообщил журналистам временный поверенный в делах посольства страны в РФ Джохан Арифф бин Абдул Разак."В будущем я не исключаю такую возможность, что платежная система "Мир" заработает в Малайзии", — заявил он на пресс-конференции в Екатеринбурге.Джохан Арифф бин Абдул Разак уточнил, что на данный момент власти двух стран готовятся обсуждать прием российского пластика в стране.Пока вопрос не решен, в королевство лучше приезжать с картами UnionPay, добавил он.

https://ria.ru/20221021/indoneziya-1825549436.html

малайзия

россия

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

малайзия, россия, карта "мир", платежная система "мир", новости - туризм, туризм