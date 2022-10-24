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В Малайзии могут заработать карты "Мир" - РИА Новости, 24.10.2022
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Туризм
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В Малайзии могут заработать карты "Мир"
В Малайзии могут заработать карты "Мир" - РИА Новости, 24.10.2022
В Малайзии могут заработать карты "Мир"
В Малайзии обсуждают возможность приема российских карт "Мир", сообщил журналистам временный поверенный в делах посольства страны в РФ Джохан Арифф бин Абдул... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:06
2022-10-24T14:57
туризм
малайзия
россия
карта "мир"
платежная система "мир"
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Малайзии обсуждают возможность приема российских карт "Мир", сообщил журналистам временный поверенный в делах посольства страны в РФ Джохан Арифф бин Абдул Разак."В будущем я не исключаю такую возможность, что платежная система "Мир" заработает в Малайзии", — заявил он на пресс-конференции в Екатеринбурге.Джохан Арифф бин Абдул Разак уточнил, что на данный момент власти двух стран готовятся обсуждать прием российского пластика в стране.Пока вопрос не решен, в королевство лучше приезжать с картами UnionPay, добавил он.
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малайзия, россия, карта "мир", платежная система "мир", новости - туризм, туризм
Туризм, Малайзия, Россия, Карта "Мир", Платежная система "Мир", Новости - Туризм, Туризм
14:06 24.10.2022 (обновлено: 14:57 24.10.2022)
 
В Малайзии могут заработать карты "Мир"

В Малайзии обсуждают возможность приема российских карт "Мир"

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкКарта "Мир" от банка "Сбербанк" у банкомата в Ереване
Карта Мир от банка Сбербанк у банкомата в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Малайзии обсуждают возможность приема российских карт "Мир", сообщил журналистам временный поверенный в делах посольства страны в РФ Джохан Арифф бин Абдул Разак.
"В будущем я не исключаю такую возможность, что платежная система "Мир" заработает в Малайзии", — заявил он на пресс-конференции в Екатеринбурге.
Джохан Арифф бин Абдул Разак уточнил, что на данный момент власти двух стран готовятся обсуждать прием российского пластика в стране.
Пока вопрос не решен, в королевство лучше приезжать с картами UnionPay, добавил он.
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 08:08Туризм
Индонезия обсуждает с Россией использование карт "Мир", заявил посол
 
ТуризмМалайзияРоссияКарта "Мир"Платежная система "Мир"Новости - ТуризмТуризм
 
 
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