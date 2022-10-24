https://ria.ru/20221024/kartymir-1826268079.html
В Малайзии могут заработать карты "Мир"
В Малайзии могут заработать карты "Мир" - РИА Новости, 24.10.2022
В Малайзии могут заработать карты "Мир"
В Малайзии обсуждают возможность приема российских карт "Мир", сообщил журналистам временный поверенный в делах посольства страны в РФ Джохан Арифф бин Абдул... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:06
2022-10-24T14:06
2022-10-24T14:57
туризм
малайзия
россия
карта "мир"
платежная система "мир"
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820190594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82b7b2b697af71866dc846d08947d4b1.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Малайзии обсуждают возможность приема российских карт "Мир", сообщил журналистам временный поверенный в делах посольства страны в РФ Джохан Арифф бин Абдул Разак."В будущем я не исключаю такую возможность, что платежная система "Мир" заработает в Малайзии", — заявил он на пресс-конференции в Екатеринбурге.Джохан Арифф бин Абдул Разак уточнил, что на данный момент власти двух стран готовятся обсуждать прием российского пластика в стране.Пока вопрос не решен, в королевство лучше приезжать с картами UnionPay, добавил он.
https://ria.ru/20221021/indoneziya-1825549436.html
малайзия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820190594_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_76e0051d26ebf6248ee321c3710281e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, россия, карта "мир", платежная система "мир", новости - туризм, туризм
Туризм, Малайзия, Россия, Карта "Мир", Платежная система "Мир", Новости - Туризм, Туризм
14:06 24.10.2022 (обновлено: 14:57 24.10.2022)
В Малайзии могут заработать карты "Мир"
В Малайзии обсуждают возможность приема российских карт "Мир"