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В Ижевске отремонтировали привокзальную площадь - РИА Новости, 24.10.2022
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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20221024/izhevsk-1826253164.html
В Ижевске отремонтировали привокзальную площадь
В Ижевске отремонтировали привокзальную площадь - РИА Новости, 24.10.2022
В Ижевске отремонтировали привокзальную площадь
Строители завершили ремонт площади перед железнодорожным вокзалом в Ижевске, до конца года здесь установят скамейки, заменят светильники и обустроят доступную... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:34
2022-10-24T13:34
удмуртская республика
общество
александр бречалов
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 24 окт – РИА Новости. Строители завершили ремонт площади перед железнодорожным вокзалом в Ижевске, до конца года здесь установят скамейки, заменят светильники и обустроят доступную среду внутри вокзала, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов."Меняем "железнодорожные" ворота города. Строители завершили ремонт площади перед железнодорожным вокзалом", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. По его словам, здесь обновили тротуары, пешеходные зоны, заезд на привокзальную территорию и парковки. Также отремонтировали пандусы и лестницы входной группы главного здания. В местах прохода пассажиров уложили брусчатку и тактильные наземные указатели. Для маломобильных граждан оборудовали специальные съезды, организовали место для остановки междугородних автобусов."Над этим проектом, который будет идти в несколько этапов, работаем вместе с РЖД. Дальше по плану - обустройство доступной среды внутри вокзала, установка на площади малых архитектурных форм и скамеек, замена светильников. Параллельно продолжаем ремонт улицы Гагарина по нацпроекту #БКД. Все работы планируем завершить до конца года", - сообщил Бречалов.В пресс-службы главы региона рассказали, что в рамках программы соглашения между удмуртской республикой и РЖД только за последние два года построен транспортно-пересадочный узел в Можге, открыт новый современный остановочный пункт "Лесозаводская", реконструирована привокзальная площадь в Глазове. А в 2024 году планируют обновить здание вокзала в Кизнере.
https://ria.ru/20221012/zhile-1823333054.html
ижевск
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общество, александр бречалов, ижевск, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Общество, Александр Бречалов, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия)
13:34 24.10.2022
 
В Ижевске отремонтировали привокзальную площадь

Глава Удмуртии Бречалов объявил о завершении ремонта привокзальной площади в Ижевске

© Pixabay / Alexey Marcov Вид на Ижевск
Вид на Ижевск - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Pixabay / Alexey Marcov
Вид на Ижевск. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 24 окт – РИА Новости. Строители завершили ремонт площади перед железнодорожным вокзалом в Ижевске, до конца года здесь установят скамейки, заменят светильники и обустроят доступную среду внутри вокзала, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
"Меняем "железнодорожные" ворота города. Строители завершили ремонт площади перед железнодорожным вокзалом", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. По его словам, здесь обновили тротуары, пешеходные зоны, заезд на привокзальную территорию и парковки. Также отремонтировали пандусы и лестницы входной группы главного здания. В местах прохода пассажиров уложили брусчатку и тактильные наземные указатели. Для маломобильных граждан оборудовали специальные съезды, организовали место для остановки междугородних автобусов.
"Над этим проектом, который будет идти в несколько этапов, работаем вместе с РЖД. Дальше по плану - обустройство доступной среды внутри вокзала, установка на площади малых архитектурных форм и скамеек, замена светильников. Параллельно продолжаем ремонт улицы Гагарина по нацпроекту #БКД. Все работы планируем завершить до конца года", - сообщил Бречалов.
В пресс-службы главы региона рассказали, что в рамках программы соглашения между удмуртской республикой и РЖД только за последние два года построен транспортно-пересадочный узел в Можге, открыт новый современный остановочный пункт "Лесозаводская", реконструирована привокзальная площадь в Глазове. А в 2024 году планируют обновить здание вокзала в Кизнере.
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