В Ижевске отремонтировали привокзальную площадь
Глава Удмуртии Бречалов объявил о завершении ремонта привокзальной площади в Ижевске
Вид на Ижевск. Архивное фото
УФА, 24 окт – РИА Новости. Строители завершили ремонт площади перед железнодорожным вокзалом в Ижевске, до конца года здесь установят скамейки, заменят светильники и обустроят доступную среду внутри вокзала, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
"Меняем "железнодорожные" ворота города. Строители завершили ремонт площади перед железнодорожным вокзалом", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. По его словам, здесь обновили тротуары, пешеходные зоны, заезд на привокзальную территорию и парковки. Также отремонтировали пандусы и лестницы входной группы главного здания. В местах прохода пассажиров уложили брусчатку и тактильные наземные указатели. Для маломобильных граждан оборудовали специальные съезды, организовали место для остановки междугородних автобусов.
"Над этим проектом, который будет идти в несколько этапов, работаем вместе с РЖД. Дальше по плану - обустройство доступной среды внутри вокзала, установка на площади малых архитектурных форм и скамеек, замена светильников. Параллельно продолжаем ремонт улицы Гагарина по нацпроекту #БКД. Все работы планируем завершить до конца года", - сообщил Бречалов.
В пресс-службы главы региона рассказали, что в рамках программы соглашения между удмуртской республикой и РЖД только за последние два года построен транспортно-пересадочный узел в Можге, открыт новый современный остановочный пункт "Лесозаводская", реконструирована привокзальная площадь в Глазове. А в 2024 году планируют обновить здание вокзала в Кизнере.