https://ria.ru/20221024/izhevsk-1826253164.html

В Ижевске отремонтировали привокзальную площадь

В Ижевске отремонтировали привокзальную площадь - РИА Новости, 24.10.2022

В Ижевске отремонтировали привокзальную площадь

Строители завершили ремонт площади перед железнодорожным вокзалом в Ижевске, до конца года здесь установят скамейки, заменят светильники и обустроят доступную... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:34

2022-10-24T13:34

2022-10-24T13:34

удмуртская республика

общество

александр бречалов

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 24 окт – РИА Новости. Строители завершили ремонт площади перед железнодорожным вокзалом в Ижевске, до конца года здесь установят скамейки, заменят светильники и обустроят доступную среду внутри вокзала, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов."Меняем "железнодорожные" ворота города. Строители завершили ремонт площади перед железнодорожным вокзалом", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. По его словам, здесь обновили тротуары, пешеходные зоны, заезд на привокзальную территорию и парковки. Также отремонтировали пандусы и лестницы входной группы главного здания. В местах прохода пассажиров уложили брусчатку и тактильные наземные указатели. Для маломобильных граждан оборудовали специальные съезды, организовали место для остановки междугородних автобусов."Над этим проектом, который будет идти в несколько этапов, работаем вместе с РЖД. Дальше по плану - обустройство доступной среды внутри вокзала, установка на площади малых архитектурных форм и скамеек, замена светильников. Параллельно продолжаем ремонт улицы Гагарина по нацпроекту #БКД. Все работы планируем завершить до конца года", - сообщил Бречалов.В пресс-службы главы региона рассказали, что в рамках программы соглашения между удмуртской республикой и РЖД только за последние два года построен транспортно-пересадочный узел в Можге, открыт новый современный остановочный пункт "Лесозаводская", реконструирована привокзальная площадь в Глазове. А в 2024 году планируют обновить здание вокзала в Кизнере.

https://ria.ru/20221012/zhile-1823333054.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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Кирилл Волков

общество, александр бречалов, ижевск, удмуртская республика (удмуртия)