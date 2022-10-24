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Москвичку, живущую в палатке в Геленджике, задержали за избиение сына - РИА Новости, 24.10.2022
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Москвичку, живущую в палатке в Геленджике, задержали за избиение сына
Москвичку, живущую в палатке в Геленджике, задержали за избиение сына - РИА Новости, 24.10.2022
Москвичку, живущую в палатке в Геленджике, задержали за избиение сына
Полицейские задержали москвичку, живущую в палатке на окраине Геленджика - женщина постоянно избивала своего трехлетнего сына, заведено уголовное дело, сообщили РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T19:27
2022-10-24T20:54
происшествия
геленджик
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Полицейские задержали москвичку, живущую в палатке на окраине Геленджика - женщина постоянно избивала своего трехлетнего сына, заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.В полицию обратилась сотрудница местного магазина и рассказала, что к ним часто приходит семейная пара с маленьким ребенком. Мужчина и женщина постоянно покупают алкоголь и сигареты. А у ребенка на теле продавец заметила следы побоев.Установлено, что 41-летняя жительница Москвы, ее сожитель и трехлетний сын жили в палатке в лесу на окраине города-курорта. Мужчина и женщина вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртным. Мать систематически била ребенка."Женщину задержали по подозрению в нанесении побоев и доставили в отдел полиции. В настоящее время мальчик помещен в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних в городе Абинске. Ему оказана медицинская и психологическая помощь. О случившемся правоохранители сообщили в органы опеки и попечительства", - говорится в сообщении.Кроме того, полицейские установили, что у женщины имеется еще один ребенок, который находится у родственницы.Органами полиции было возбуждено уголовное дело. Теперь женщине грозит до 2 лет заключения по статье 116 УК РФ "Побои".По указанию руководителя СК РФ по Краснодарскому краю следователи инициировали вопрос о передаче из органов полиции уголовного дела о причинении побоев ребенку. Кроме того, следователи изучат условия жизни и воспитания мальчика.
https://ria.ru/20221024/novorozhdennyy-1826375185.html
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происшествия, геленджик, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Геленджик, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
19:27 24.10.2022 (обновлено: 20:54 24.10.2022)
 
Москвичку, живущую в палатке в Геленджике, задержали за избиение сына

Москвичку, живущую в палатке в Геленджике, задержали за избиение трехлетнего сына

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Полицейские задержали москвичку, живущую в палатке на окраине Геленджика - женщина постоянно избивала своего трехлетнего сына, заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.
В полицию обратилась сотрудница местного магазина и рассказала, что к ним часто приходит семейная пара с маленьким ребенком. Мужчина и женщина постоянно покупают алкоголь и сигареты. А у ребенка на теле продавец заметила следы побоев.
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Установлено, что 41-летняя жительница Москвы, ее сожитель и трехлетний сын жили в палатке в лесу на окраине города-курорта. Мужчина и женщина вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртным. Мать систематически била ребенка.
"Женщину задержали по подозрению в нанесении побоев и доставили в отдел полиции. В настоящее время мальчик помещен в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних в городе Абинске. Ему оказана медицинская и психологическая помощь. О случившемся правоохранители сообщили в органы опеки и попечительства", - говорится в сообщении.
Кроме того, полицейские установили, что у женщины имеется еще один ребенок, который находится у родственницы.
Органами полиции было возбуждено уголовное дело. Теперь женщине грозит до 2 лет заключения по статье 116 УК РФ "Побои".
По указанию руководителя СК РФ по Краснодарскому краю следователи инициировали вопрос о передаче из органов полиции уголовного дела о причинении побоев ребенку. Кроме того, следователи изучат условия жизни и воспитания мальчика.
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ПроисшествияГеленджикРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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