https://ria.ru/20221024/izbienie-1826376687.html

Москвичку, живущую в палатке в Геленджике, задержали за избиение сына

Москвичку, живущую в палатке в Геленджике, задержали за избиение сына - РИА Новости, 24.10.2022

Москвичку, живущую в палатке в Геленджике, задержали за избиение сына

Полицейские задержали москвичку, живущую в палатке на окраине Геленджика - женщина постоянно избивала своего трехлетнего сына, заведено уголовное дело, сообщили РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T19:27

2022-10-24T19:27

2022-10-24T20:54

происшествия

геленджик

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Полицейские задержали москвичку, живущую в палатке на окраине Геленджика - женщина постоянно избивала своего трехлетнего сына, заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.В полицию обратилась сотрудница местного магазина и рассказала, что к ним часто приходит семейная пара с маленьким ребенком. Мужчина и женщина постоянно покупают алкоголь и сигареты. А у ребенка на теле продавец заметила следы побоев.Установлено, что 41-летняя жительница Москвы, ее сожитель и трехлетний сын жили в палатке в лесу на окраине города-курорта. Мужчина и женщина вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртным. Мать систематически била ребенка."Женщину задержали по подозрению в нанесении побоев и доставили в отдел полиции. В настоящее время мальчик помещен в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних в городе Абинске. Ему оказана медицинская и психологическая помощь. О случившемся правоохранители сообщили в органы опеки и попечительства", - говорится в сообщении.Кроме того, полицейские установили, что у женщины имеется еще один ребенок, который находится у родственницы.Органами полиции было возбуждено уголовное дело. Теперь женщине грозит до 2 лет заключения по статье 116 УК РФ "Побои".По указанию руководителя СК РФ по Краснодарскому краю следователи инициировали вопрос о передаче из органов полиции уголовного дела о причинении побоев ребенку. Кроме того, следователи изучат условия жизни и воспитания мальчика.

https://ria.ru/20221024/novorozhdennyy-1826375185.html

https://ria.ru/20221013/izbienie-1823671490.html

геленджик

россия

краснодарский край

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происшествия, геленджик, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)