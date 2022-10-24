19:27 24.10.2022 (обновлено: 20:54 24.10.2022)
Москвичку, живущую в палатке в Геленджике, задержали за избиение сына
Москвичку, живущую в палатке в Геленджике, задержали за избиение трехлетнего сына
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Полицейские задержали москвичку, живущую в палатке на окраине Геленджика - женщина постоянно избивала своего трехлетнего сына, заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.
В полицию обратилась сотрудница местного магазина и рассказала, что к ним часто приходит семейная пара с маленьким ребенком. Мужчина и женщина постоянно покупают алкоголь и сигареты. А у ребенка на теле продавец заметила следы побоев.
Установлено, что 41-летняя жительница Москвы, ее сожитель и трехлетний сын жили в палатке в лесу на окраине города-курорта. Мужчина и женщина вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртным. Мать систематически била ребенка.
"Женщину задержали по подозрению в нанесении побоев и доставили в отдел полиции. В настоящее время мальчик помещен в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних в городе Абинске. Ему оказана медицинская и психологическая помощь. О случившемся правоохранители сообщили в органы опеки и попечительства", - говорится в сообщении.
Кроме того, полицейские установили, что у женщины имеется еще один ребенок, который находится у родственницы.
Органами полиции было возбуждено уголовное дело. Теперь женщине грозит до 2 лет заключения по статье 116 УК РФ "Побои".
По указанию руководителя СК РФ по Краснодарскому краю следователи инициировали вопрос о передаче из органов полиции уголовного дела о причинении побоев ребенку. Кроме того, следователи изучат условия жизни и воспитания мальчика.
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