https://ria.ru/20221024/italiya-1826224145.html

Новый глава МИД Италии обсудил с французской коллегой отношения с Россией

Новый глава МИД Италии обсудил с французской коллегой отношения с Россией - РИА Новости, 24.10.2022

Новый глава МИД Италии обсудил с французской коллегой отношения с Россией

Новый глава МИД Италии Антонио Таяни обсудил с французской коллегой Катрин Колонна энергетику, сотрудничество в рамках ЕС и миграционную проблематику, а также... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:10

2022-10-24T12:10

2022-10-24T12:10

в мире

антонио таяни

катрин колонна

сергей рябков

франция

россия

италия

евросоюз

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РИМ, 24 окт – РИА Новости. Новый глава МИД Италии Антонио Таяни обсудил с французской коллегой Катрин Колонна энергетику, сотрудничество в рамках ЕС и миграционную проблематику, а также подтвердил сохранении позиции "максимальной твердости по отношению к России", сообщает в понедельник итальянский МИД.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. В Москве с сожалением отмечают, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", - заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Министры Таяни и Колонна подтвердили твердую и полную поддержку Италии и Франции мира и справедливости на Украине, общую приверженность независимости и свободе страны, а также сохранение позиции максимальной твердости по отношению к России", - говорится в сообщении.По словам Таяни, международная политика Италии продолжает вдохновляться европейскими ценностями, которые она разделяет с Францией.В ходе разговора министры провели координацию по общеевропейским вопросам энергетики, реформы Пакта стабильности и роста – документа, касающегося налоговой и бюджетной политики ЕС, укрепления европейской обороны и миграционного досье.

https://ria.ru/20221023/italiya-1826037632.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221022/miting-1825968813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, антонио таяни, катрин колонна, сергей рябков, франция, россия, италия, евросоюз, мид италии, нато