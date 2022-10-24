Новый глава МИД Италии обсудил с французской коллегой отношения с Россией
Новый глава МИД Италии договорился с Францией сохранять твердость по отношению к России
Антонио Таяни. Архивное фото
РИМ, 24 окт – РИА Новости. Новый глава МИД Италии Антонио Таяни обсудил с французской коллегой Катрин Колонна энергетику, сотрудничество в рамках ЕС и миграционную проблематику, а также подтвердил сохранении позиции "максимальной твердости по отношению к России", сообщает в понедельник итальянский МИД.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. В Москве с сожалением отмечают, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", - заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Таяни выразил готовность к дальнейшей активизации тесного двустороннего сотрудничества между Италией и Францией, которая является одним из основных экономических партнеров нашей страны, а также принципиального союзника в рамках Европейского союза, НАТО, G7 и G20", - сообщил МИД.
По словам Таяни, международная политика Италии продолжает вдохновляться европейскими ценностями, которые она разделяет с Францией.
В ходе разговора министры провели координацию по общеевропейским вопросам энергетики, реформы Пакта стабильности и роста – документа, касающегося налоговой и бюджетной политики ЕС, укрепления европейской обороны и миграционного досье.
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