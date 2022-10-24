Рейтинг@Mail.ru
Новый глава МИД Италии обсудил с французской коллегой отношения с Россией - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221024/italiya-1826224145.html
Новый глава МИД Италии обсудил с французской коллегой отношения с Россией
Новый глава МИД Италии обсудил с французской коллегой отношения с Россией - РИА Новости, 24.10.2022
Новый глава МИД Италии обсудил с французской коллегой отношения с Россией
Новый глава МИД Италии Антонио Таяни обсудил с французской коллегой Катрин Колонна энергетику, сотрудничество в рамках ЕС и миграционную проблематику, а также... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:10
2022-10-24T12:10
в мире
антонио таяни
катрин колонна
сергей рябков
франция
россия
италия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825819311_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_ff9b6b48b43295770976a9a78fccfa7a.jpg
РИМ, 24 окт – РИА Новости. Новый глава МИД Италии Антонио Таяни обсудил с французской коллегой Катрин Колонна энергетику, сотрудничество в рамках ЕС и миграционную проблематику, а также подтвердил сохранении позиции "максимальной твердости по отношению к России", сообщает в понедельник итальянский МИД.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. В Москве с сожалением отмечают, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", - заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Министры Таяни и Колонна подтвердили твердую и полную поддержку Италии и Франции мира и справедливости на Украине, общую приверженность независимости и свободе страны, а также сохранение позиции максимальной твердости по отношению к России", - говорится в сообщении.По словам Таяни, международная политика Италии продолжает вдохновляться европейскими ценностями, которые она разделяет с Францией.В ходе разговора министры провели координацию по общеевропейским вопросам энергетики, реформы Пакта стабильности и роста – документа, касающегося налоговой и бюджетной политики ЕС, укрепления европейской обороны и миграционного досье.
https://ria.ru/20221023/italiya-1826037632.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221022/miting-1825968813.html
франция
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825819311_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_62ba8901e3581ea41f550a18c5e27713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, антонио таяни, катрин колонна, сергей рябков, франция, россия, италия, евросоюз, мид италии, нато
В мире, Антонио Таяни, Катрин Колонна, Сергей Рябков, Франция, Россия, Италия, Евросоюз, МИД Италии, НАТО
12:10 24.10.2022
 
Новый глава МИД Италии обсудил с французской коллегой отношения с Россией

Новый глава МИД Италии договорился с Францией сохранять твердость по отношению к России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАнтонио Таяни
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Антонио Таяни. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 24 окт – РИА Новости. Новый глава МИД Италии Антонио Таяни обсудил с французской коллегой Катрин Колонна энергетику, сотрудничество в рамках ЕС и миграционную проблематику, а также подтвердил сохранении позиции "максимальной твердости по отношению к России", сообщает в понедельник итальянский МИД.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. В Москве с сожалением отмечают, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", - заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рим - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 12:01
Министр обороны Италии заявил, что граждан ждут сложные времена
"Министры Таяни и Колонна подтвердили твердую и полную поддержку Италии и Франции мира и справедливости на Украине, общую приверженность независимости и свободе страны, а также сохранение позиции максимальной твердости по отношению к России", - говорится в сообщении.
"Таяни выразил готовность к дальнейшей активизации тесного двустороннего сотрудничества между Италией и Францией, которая является одним из основных экономических партнеров нашей страны, а также принципиального союзника в рамках Европейского союза, НАТО, G7 и G20", - сообщил МИД.
По словам Таяни, международная политика Италии продолжает вдохновляться европейскими ценностями, которые она разделяет с Францией.
В ходе разговора министры провели координацию по общеевропейским вопросам энергетики, реформы Пакта стабильности и роста – документа, касающегося налоговой и бюджетной политики ЕС, укрепления европейской обороны и миграционного досье.
Итальянский город Генуя - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 21:10В мире
На севере Италии прошла акция против антироссийских санкций
 
В миреАнтонио ТаяниКатрин КолоннаСергей РябковФранцияРоссияИталияЕвросоюзМИД ИталииНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала