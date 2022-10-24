https://ria.ru/20221024/irkutsk-1826235037.html
В доме в Иркутске, на который упал Су-30, прописаны восемь человек
В доме в Иркутске, на который упал Су-30, прописаны восемь человек - РИА Новости, 24.10.2022
В доме в Иркутске, на который упал Су-30, прописаны восемь человек
Администрация Иркутска уточнила, что в доме, разрушенном при падении истребителя Су-30 в Иркутске, прописаны восемь человек, фактически в нем проживали пятеро... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:34
2022-10-24T12:34
2022-10-24T12:34
игорь кобзев
иркутск
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
су-30
крушение су-30 в иркутске
происшествия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Администрация Иркутска уточнила, что в доме, разрушенном при падении истребителя Су-30 в Иркутске, прописаны восемь человек, фактически в нем проживали пятеро взрослых и один ребенок.В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на жилой дом, где проживали две семьи, 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. Мэр Иркутска Руслан Болотов ранее сообщил, что в доме прописаны 10 человек."В разрушенном доме прописаны 8 человек, в том числе трое детей. Фактически в нем проживали 5 взрослых и один ребенок школьного возраста, он посещает кадетский класс МЧС школы №45. На совещании решено обеспечить его всем необходимым для продолжения обучения", - говорится на официальном портале администрации города.По ее информации, жильцам восстановили документы, удостоверяющие личность, и акты гражданского состояния, решается вопрос с дальнейшим размещением: в течение дня сотрудники администрации покажут пострадавшим варианты жилья из муниципального маневренного фонда."Также жильцам необходимо восстановить банковские карты и решить другие вопросы. Для поездок мэрия предоставит автомобиль. В комитете по управлению округом планируют решить вопросы по материальному обеспечению пострадавших, для этого будут привлечены спонсорские средства", - отмечается в сообщении.Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что властям города поручено начать подготовку к рекультивации участка, где упал Су-30: на месте крушения разлилось токсичное горючее.
https://radiosputnik.ria.ru/20221024/irkutsk-1826197178.html
https://ria.ru/20221024/kobzev-1826160623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кобзев, иркутск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-30, крушение су-30 в иркутске, происшествия
Игорь Кобзев, Иркутск, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске, Происшествия
В доме в Иркутске, на который упал Су-30, прописаны восемь человек
Власти Иркутска уточнили, что в доме, на который упал Су-30, прописаны восемь человек