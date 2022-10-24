https://ria.ru/20221024/iran-1826304432.html

Президент Ирана поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека КПК

Президент Ирана поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека КПК - РИА Новости, 24.10.2022

Президент Ирана поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека КПК

Президент Ирана Ибрахим Раиси в понедельник поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:29

2022-10-24T15:29

2022-10-24T15:29

в мире

си цзиньпин

ибрахим раиси

иран

китай

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси в понедельник поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), передает агентство Tasnim."Реализация целей всеобъемлющего стратегического партнерства между Ираном и Китаем обеспечивает модель всестороннего расширения отношений, основанных на взаимных интересах и уважении, гарантирует развитие сотрудничества в рамках многосторонних институтов и организаций в дополнение к обеспечению интересов обеих сторон, а также помогает защитить мир и стабильность в мире", - цитирует агентство послание Раиси с поздравлениями Си Цзиньпину.Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя военного совета ЦК КПК.Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. В ходе пленума был избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.

https://ria.ru/20221023/pozdravlenie-1826023453.html

https://ria.ru/20221023/medvedev-1826035731.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, ибрахим раиси, иран, китай