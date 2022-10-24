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Президент Ирана поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека КПК - РИА Новости, 24.10.2022
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Президент Ирана поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека КПК
Президент Ирана поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека КПК - РИА Новости, 24.10.2022
Президент Ирана поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека КПК
Президент Ирана Ибрахим Раиси в понедельник поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:29
2022-10-24T15:29
в мире
си цзиньпин
ибрахим раиси
иран
китай
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси в понедельник поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), передает агентство Tasnim."Реализация целей всеобъемлющего стратегического партнерства между Ираном и Китаем обеспечивает модель всестороннего расширения отношений, основанных на взаимных интересах и уважении, гарантирует развитие сотрудничества в рамках многосторонних институтов и организаций в дополнение к обеспечению интересов обеих сторон, а также помогает защитить мир и стабильность в мире", - цитирует агентство послание Раиси с поздравлениями Си Цзиньпину.Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя военного совета ЦК КПК.Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. В ходе пленума был избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.
https://ria.ru/20221023/pozdravlenie-1826023453.html
https://ria.ru/20221023/medvedev-1826035731.html
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в мире, си цзиньпин, ибрахим раиси, иран, китай
В мире, Си Цзиньпин, Ибрахим Раиси, Иран, Китай
15:29 24.10.2022
 
Президент Ирана поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека КПК

Глава Ирана Ибрахим Раиси поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека КПК

© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси в понедельник поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), передает агентство Tasnim.
"Реализация целей всеобъемлющего стратегического партнерства между Ираном и Китаем обеспечивает модель всестороннего расширения отношений, основанных на взаимных интересах и уважении, гарантирует развитие сотрудничества в рамках многосторонних институтов и организаций в дополнение к обеспечению интересов обеих сторон, а также помогает защитить мир и стабильность в мире", - цитирует агентство послание Раиси с поздравлениями Си Цзиньпину.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 10:13
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок
Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя военного совета ЦК КПК.
Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. В ходе пленума был избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 11:46
Медведев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсека КПК
 
В миреСи ЦзиньпинИбрахим РаисиИранКитай
 
 
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