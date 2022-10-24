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Правительство упростило механизм предоставления господдержки для инноваций - РИА Новости, 24.10.2022
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Правительство упростило механизм предоставления господдержки для инноваций
Правительство упростило механизм предоставления господдержки для инноваций - РИА Новости, 24.10.2022
Правительство упростило механизм предоставления господдержки для инноваций
Правительство России постановило создать единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности, так, компании, ранее... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:38
2022-10-24T11:38
экономика
михаил мишустин
россия
правительство рф
технологии
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство России постановило создать единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности, так, компании, ранее получавшие помощь, смогут не представлять документы повторно при реализации новых проектов, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство упростило механизм предоставления господдержки инновационным компаниям и предприятиям... В России появится единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности... Таким образом, предприятию или компании, ранее получавшим помощь от государства, не нужно будет повторно предоставлять документы при реализации новых проектов", - говорится в сообщении.Уточняется также, что создание реестра позволит запустить механизм обмена сведениями между государственными и ведомственными информационными системами и информационными ресурсами институтов развития. Реестр также поможет госорганам оценить долю инновационных компаний и технологических предпринимателей, работающих на российском рынке, определить эффективность предоставляемой поддержки и получить канал обратной связи с предпринимателями.Оператором реестра станет министерство экономического развития, добавляют в пресс-службе.Постановление, утверждающее правила формирования и ведения реестра, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно подготовлено для реализации новых норм федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике", который был принят в июне.
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экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф, технологии
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ, Технологии
11:38 24.10.2022
 
Правительство упростило механизм предоставления господдержки для инноваций

Правительство упростило механизм предоставления господдержки инновационным компаниям

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство России постановило создать единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности, так, компании, ранее получавшие помощь, смогут не представлять документы повторно при реализации новых проектов, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство упростило механизм предоставления господдержки инновационным компаниям и предприятиям... В России появится единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности... Таким образом, предприятию или компании, ранее получавшим помощь от государства, не нужно будет повторно предоставлять документы при реализации новых проектов", - говорится в сообщении.
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Уточняется также, что создание реестра позволит запустить механизм обмена сведениями между государственными и ведомственными информационными системами и информационными ресурсами институтов развития. Реестр также поможет госорганам оценить долю инновационных компаний и технологических предпринимателей, работающих на российском рынке, определить эффективность предоставляемой поддержки и получить канал обратной связи с предпринимателями.
Оператором реестра станет министерство экономического развития, добавляют в пресс-службе.
Постановление, утверждающее правила формирования и ведения реестра, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно подготовлено для реализации новых норм федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике", который был принят в июне.
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