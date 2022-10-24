Правительство упростило механизм предоставления господдержки для инноваций
Правительство упростило механизм предоставления господдержки инновационным компаниям
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство России постановило создать единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности, так, компании, ранее получавшие помощь, смогут не представлять документы повторно при реализации новых проектов, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство упростило механизм предоставления господдержки инновационным компаниям и предприятиям... В России появится единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности... Таким образом, предприятию или компании, ранее получавшим помощь от государства, не нужно будет повторно предоставлять документы при реализации новых проектов", - говорится в сообщении.
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Уточняется также, что создание реестра позволит запустить механизм обмена сведениями между государственными и ведомственными информационными системами и информационными ресурсами институтов развития. Реестр также поможет госорганам оценить долю инновационных компаний и технологических предпринимателей, работающих на российском рынке, определить эффективность предоставляемой поддержки и получить канал обратной связи с предпринимателями.
Оператором реестра станет министерство экономического развития, добавляют в пресс-службе.
Постановление, утверждающее правила формирования и ведения реестра, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно подготовлено для реализации новых норм федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике", который был принят в июне.