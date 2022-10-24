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Делимханов обратился к воюющим за Украину "ичкерийцам" - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/ichkeriya-1826245618.html
Делимханов обратился к воюющим за Украину "ичкерийцам"
Делимханов обратился к воюющим за Украину "ичкерийцам" - РИА Новости, 24.10.2022
Делимханов обратился к воюющим за Украину "ичкерийцам"
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видеообращение прибывшего в Донбасс депутата Госдумы Адама Делимханова к сторонникам концепции "чеченского... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:07
2022-10-24T14:05
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
адам делимханов
украина
россия
госдума рф
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 24 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видеообращение прибывшего в Донбасс депутата Госдумы Адама Делимханова к сторонникам концепции "чеченского государства Ичкерия"* на Украине.По решению суда "Чеченская Республика Ичкерия"* признана террористической организацией и запрещена в России. На Украине сторонники этой концепции получают государственную поддержку. Недавно Верховная рада признала "независимость Чеченской Республики Ичкерия"* и считает ее "временно оккупированной территорией".Кадыров назвал новость об этом законопроекте уморительной. Глава чеченской республики напомнил украинским депутатам, что "Ичкерии"* давно не существует, а также назвал их "чудаками, блуждающими во временном пространстве".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя законопроект на стадии его внесения в Раду, подчеркнул юридическую безграмотность инициативы и назвал ее казусом, характеризующим качество работы украинского парламента.* "Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220714/priznanie-1802400338.html
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общество, рамзан кадыров, адам делимханов, украина, россия, госдума рф, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр, дмитрий песков (спецпредставитель президента), донбасс, верховная рада украины, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Украина, Россия, Госдума РФ, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Донбасс, Верховная Рада Украины, Telegram (приложение)
13:07 24.10.2022 (обновлено: 14:05 24.10.2022)
 
Делимханов обратился к воюющим за Украину "ичкерийцам"

Кадыров опубликовал обращение Делимханова к воюющим за Украину сторонникам "Ичкерии"

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкДепутат Государственной думы Адам Делимханов
Депутат Государственной думы Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Депутат Государственной думы Адам Делимханов. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 24 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видеообращение прибывшего в Донбасс депутата Госдумы Адама Делимханова к сторонникам концепции "чеченского государства Ичкерия"* на Украине.
"Адам Султанович обращается к чеченоговорящим бесполым существам, нашедшим приют под бандеровским флагом. Он хочет, как и все мы, чтобы те хоть раз приняли вызов и вышли против любого чеченского подразделения. В указанном ими месте мы их встретим — от Лисичанска до Херсона. Но слабо верится, что крысы примут это предложение", — написал Кадыров.
По решению суда "Чеченская Республика Ичкерия"* признана террористической организацией и запрещена в России. На Украине сторонники этой концепции получают государственную поддержку. Недавно Верховная рада признала "независимость Чеченской Республики Ичкерия"* и считает ее "временно оккупированной территорией".
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Кадыров назвал новость об этом законопроекте уморительной. Глава чеченской республики напомнил украинским депутатам, что "Ичкерии"* давно не существует, а также назвал их "чудаками, блуждающими во временном пространстве".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя законопроект на стадии его внесения в Раду, подчеркнул юридическую безграмотность инициативы и назвал ее казусом, характеризующим качество работы украинского парламента.
* "Чеченская Республика Ичкерия" террористическая организация, запрещенная в России.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРамзан КадыровАдам ДелимхановУкраинаРоссияГосдума РФЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНРДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ДонбассВерховная Рада УкраиныTelegram (приложение)
 
 
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