13:07 24.10.2022 (обновлено: 14:05 24.10.2022)
Делимханов обратился к воюющим за Украину "ичкерийцам"
Кадыров опубликовал обращение Делимханова к воюющим за Украину сторонникам "Ичкерии"
Депутат Государственной думы Адам Делимханов. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 24 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видеообращение прибывшего в Донбасс депутата Госдумы Адама Делимханова к сторонникам концепции "чеченского государства Ичкерия"* на Украине.
"Адам Султанович обращается к чеченоговорящим бесполым существам, нашедшим приют под бандеровским флагом. Он хочет, как и все мы, чтобы те хоть раз приняли вызов и вышли против любого чеченского подразделения. В указанном ими месте мы их встретим — от Лисичанска до Херсона. Но слабо верится, что крысы примут это предложение", — написал Кадыров.
По решению суда "Чеченская Республика Ичкерия"* признана террористической организацией и запрещена в России. На Украине сторонники этой концепции получают государственную поддержку. Недавно Верховная рада признала "независимость Чеченской Республики Ичкерия"* и считает ее "временно оккупированной территорией".
Кадыров назвал новость об этом законопроекте уморительной. Глава чеченской республики напомнил украинским депутатам, что "Ичкерии"* давно не существует, а также назвал их "чудаками, блуждающими во временном пространстве".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя законопроект на стадии его внесения в Раду, подчеркнул юридическую безграмотность инициативы и назвал ее казусом, характеризующим качество работы украинского парламента.
* "Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещенная в России.