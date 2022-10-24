https://ria.ru/20221024/ichkeriya-1826245618.html

Делимханов обратился к воюющим за Украину "ичкерийцам"

Делимханов обратился к воюющим за Украину "ичкерийцам" - РИА Новости, 24.10.2022

Делимханов обратился к воюющим за Украину "ичкерийцам"

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видеообращение прибывшего в Донбасс депутата Госдумы Адама Делимханова к сторонникам концепции "чеченского... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:07

2022-10-24T13:07

2022-10-24T14:05

специальная военная операция на украине

общество

рамзан кадыров

адам делимханов

украина

россия

госдума рф

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 24 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видеообращение прибывшего в Донбасс депутата Госдумы Адама Делимханова к сторонникам концепции "чеченского государства Ичкерия"* на Украине.По решению суда "Чеченская Республика Ичкерия"* признана террористической организацией и запрещена в России. На Украине сторонники этой концепции получают государственную поддержку. Недавно Верховная рада признала "независимость Чеченской Республики Ичкерия"* и считает ее "временно оккупированной территорией".Кадыров назвал новость об этом законопроекте уморительной. Глава чеченской республики напомнил украинским депутатам, что "Ичкерии"* давно не существует, а также назвал их "чудаками, блуждающими во временном пространстве".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя законопроект на стадии его внесения в Раду, подчеркнул юридическую безграмотность инициативы и назвал ее казусом, характеризующим качество работы украинского парламента.* "Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220714/priznanie-1802400338.html

https://ria.ru/20220703/ukraina-1799978808.html

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Кирилл Волков

общество, рамзан кадыров, адам делимханов, украина, россия, госдума рф, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр, дмитрий песков (спецпредставитель президента), донбасс, верховная рада украины, telegram (приложение)