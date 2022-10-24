https://ria.ru/20221024/gaz-1826285703.html
В Германии уровень заполнения газохранилищ превысил 97 процентов
В Германии уровень заполнения газохранилищ превысил 97 процентов - РИА Новости, 24.10.2022
В Германии уровень заполнения газохранилищ превысил 97 процентов
Уровень заполнения газохранилищ в Германии достиг 97,18%, заполнение продолжается, сообщило в понедельник Федеральное сетевое агентство ФРГ. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:49
2022-10-24T14:49
2022-10-24T14:49
германия
в мире
природный газ
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БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Уровень заполнения газохранилищ в Германии достиг 97,18%, заполнение продолжается, сообщило в понедельник Федеральное сетевое агентство ФРГ.Отмечается, что обстановка продолжает оставаться напряженной, и нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации."Заполнение продолжается. Общий уровень газохранилищ в Германии составляет 97,18%", - говорится в сообщении. Уточняется, что уровень газа в крупнейшем хранилище Германии - в Редене - составляет 88,43%.Регулятор также добавил, что потребление газа в Германии на фоне теплой погоды на последней неделе было ниже среднего уровня потребления за последние четыре года. Так, на прошлой неделе температура была на 1 градус выше среднегодовой нормы 2018-2021 годов.Вместе с тем, регулятор вновь подчеркнул важность экономии газа. Уточняется, что дефицита газа в стране зимой можно избежать, если, среди прочего, продолжать выполнять задачу по экономии энергоносителя на уровне не менее 20%.
https://ria.ru/20221024/gaz-1826247953.html
https://ria.ru/20221024/gaz-1826230929.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, природный газ
Германия, В мире, Природный газ
В Германии уровень заполнения газохранилищ превысил 97 процентов
Уровень заполнения газохранилищ в Германии достиг 97,18 процента
БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Уровень заполнения газохранилищ в Германии достиг 97,18%, заполнение продолжается, сообщило в понедельник Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Отмечается, что обстановка продолжает оставаться напряженной, и нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации.
"Заполнение продолжается. Общий уровень газохранилищ в Германии составляет 97,18%", - говорится в сообщении. Уточняется, что уровень газа в крупнейшем хранилище Германии - в Редене - составляет 88,43%.
Регулятор также добавил, что потребление газа в Германии на фоне теплой погоды на последней неделе было ниже среднего уровня потребления за последние четыре года. Так, на прошлой неделе температура была на 1 градус выше среднегодовой нормы 2018-2021 годов.
Вместе с тем, регулятор вновь подчеркнул важность экономии газа. Уточняется, что дефицита газа в стране зимой можно избежать, если, среди прочего, продолжать выполнять задачу по экономии энергоносителя на уровне не менее 20%.