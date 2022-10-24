https://ria.ru/20221024/frantsiya-1826344599.html

В Венеции двум туристам грозит штраф в 15 тысяч евро за угон гондолы

В Венеции двум туристам грозит штраф в 15 тысяч евро за угон гондолы - РИА Новости, 24.10.2022

В Венеции двум туристам грозит штраф в 15 тысяч евро за угон гондолы

Полиция Венеции задержала двоих туристов из Франции за угон гондолы — одного из символов итальянского города, сообщает CNN. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T18:27

2022-10-24T18:27

2022-10-24T18:27

туризм

туризм

новости - туризм

венеция

франция

италия

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153044/82/1530448283_0:203:2922:1847_1920x0_80_0_0_e83f6592816d4a5aacdeb0d36ed8c96c.jpg

РИМ, 24 окт — РИА Новости. Полиция Венеции задержала двоих туристов из Франции за угон гондолы — одного из символов итальянского города, сообщает CNN.Путешественники, которым около 30 лет, отвязали припаркованную на ночь лодку и прошли на ней по Гран-каналу, главной водной артерии города. Спустя час их заметили сотрудники одного из отелей, в темноте обратившие внимание на необычный ход лодки: в отличие от гондольеров, действующих одним веслом на корме, угонщики плыли на манер байдарки или каноэ, загребая через борт.Владелец гондолы Джоджио Богьоло, которого в три часа ночи вызвали в полицию, намерен потребовать от французских туристов компенсации убытков. По его оценкам, они составляют от 10 до 15 тысяч евро, сверху — оплата времени простоя, пока гондола будет на ремонте.По его словам, хулиганы выбросили в воду декор лодки, подушки и документы, пропажа которых не дает ему вернуться к работе. Особенно гондольера расстроил их смех и отсутствие извинений после задержания.

https://ria.ru/20221014/italiya-1823929276.html

венеция

франция

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, венеция, франция, италия, туристы