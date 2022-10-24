https://ria.ru/20221024/frantsiya-1826344599.html
В Венеции двум туристам грозит штраф в 15 тысяч евро за угон гондолы
В Венеции двум туристам грозит штраф в 15 тысяч евро за угон гондолы - РИА Новости, 24.10.2022
В Венеции двум туристам грозит штраф в 15 тысяч евро за угон гондолы
Полиция Венеции задержала двоих туристов из Франции за угон гондолы — одного из символов итальянского города, сообщает CNN. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:27
2022-10-24T18:27
2022-10-24T18:27
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РИМ, 24 окт — РИА Новости. Полиция Венеции задержала двоих туристов из Франции за угон гондолы — одного из символов итальянского города, сообщает CNN.Путешественники, которым около 30 лет, отвязали припаркованную на ночь лодку и прошли на ней по Гран-каналу, главной водной артерии города. Спустя час их заметили сотрудники одного из отелей, в темноте обратившие внимание на необычный ход лодки: в отличие от гондольеров, действующих одним веслом на корме, угонщики плыли на манер байдарки или каноэ, загребая через борт.Владелец гондолы Джоджио Богьоло, которого в три часа ночи вызвали в полицию, намерен потребовать от французских туристов компенсации убытков. По его оценкам, они составляют от 10 до 15 тысяч евро, сверху — оплата времени простоя, пока гондола будет на ремонте.По его словам, хулиганы выбросили в воду декор лодки, подушки и документы, пропажа которых не дает ему вернуться к работе. Особенно гондольера расстроил их смех и отсутствие извинений после задержания.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, венеция, франция, италия, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Венеция, Франция, Италия, туристы
В Венеции двум туристам грозит штраф в 15 тысяч евро за угон гондолы
В Венеции двум французским туристам грозит штраф в 15 тысяч евро за угон гондолы
РИМ, 24 окт — РИА Новости.
Полиция Венеции задержала двоих туристов из Франции за угон гондолы — одного из символов итальянского города, сообщает
CNN.
Путешественники, которым около 30 лет, отвязали припаркованную на ночь лодку и прошли на ней по Гран-каналу, главной водной артерии города. Спустя час их заметили сотрудники одного из отелей, в темноте обратившие внимание на необычный ход лодки: в отличие от гондольеров, действующих одним веслом на корме, угонщики плыли на манер байдарки или каноэ, загребая через борт.
Владелец гондолы Джоджио Богьоло, которого в три часа ночи вызвали в полицию, намерен потребовать от французских туристов компенсации убытков. По его оценкам, они составляют от 10 до 15 тысяч евро, сверху — оплата времени простоя, пока гондола будет на ремонте.
По его словам, хулиганы выбросили в воду декор лодки, подушки и документы, пропажа которых не дает ему вернуться к работе. Особенно гондольера расстроил их смех и отсутствие извинений после задержания.