08:00 24.10.2022 (обновлено: 18:14 24.10.2022)
"Доходит до драки": как Франция готовится пережить холодную зиму
ПАРИЖ, 24 окт — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. На прошлой неделе во Франции объявили общенациональную забастовку, по стране прокатились многотысячные акции протеста: недовольные политикой правительства люди вышли на улицы с требованием увеличить зарплаты и пособия, сдержать рост цен в условиях энергетического кризиса. Власти призывают проявить солидарность и ответственность, сократить потребление энергии и еще больше экономить. Как французы готовятся к непростой зиме — в материале РИА Новости.
Хранилища газа заполнены
Франция одной из первых в Европе отчиталась о заполнении подземных газовых хранилищ почти на 100% — до 130 ТВтч, что соответствует в среднем трети потребления с ноября по апрель.
Эйфелева башня в Париже
Раньше на российское топливо приходилось порядка 17%. После прекращения поставок Франция увеличила импорт из Норвегии и США. В целом, по оценкам экспертов, созданный резерв позволит пережить зиму относительно спокойно. Однако, возможно, попросят поделиться соседи, у которых нет таких запасов.
Специалисты предостерегают: в случае продолжительных холодов расход топлива увеличится. Ситуацию осложняет и то, что около половины французских атомных реакторов остановлены на профилактику и ремонт, а многочисленные забастовки сдвигают сроки их перезапуска. Французский оператор электросетей RTE опасается перебоев.
Власти поставили задачу снизить потребление электроэнергии на десять процентов. Для этого разработали и торжественно представили стратегию "энергетической трезвости": сокращение отопительного сезона на месяц (если погода позволит), экономия света в учреждениях, минимизация подсветки памятников архитектуры и административных зданий, поощрение удаленной работы.
13 октября, 08:00"Повсюду километровые очереди": что началось во Франции
Энергетическая трезвость
В поиске идей чиновники обратились к энергетическому кризису 1970-х, когда во Франции жилье и офисы обогревали максимум до 19 градусов. Так же просят сделать и сейчас. "Неразумно поднимать температуру до 23-24 градусов только потому, что нам так комфортнее. Надеваем свитера и следим за собой", — объяснил официальный представитель правительства Оливье Веран.
Одним из первых в водолазке под пиджаком вышел на работу министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. "Я буду носить ее вместо галстука. Думаю, это хорошо, поскольку позволит сэкономить энергию, проявить трезвость", — сказал он. Позднее в свитере вышел к журналистам и президент Эммануэль Макрон.
© AP Photo / Aurelien Morissard, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон и министр экономики Франции Брюно Лё Мэр на еженедельном заседании кабинета министров в Елисейском дворце в Париже. 31 августа 2022 года
© AP Photo / Aurelien Morissard, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон и министр экономики Франции Брюно Лё Мэр на еженедельном заседании кабинета министров в Елисейском дворце в Париже. 31 августа 2022 года
В спортивных залах рекомендуют понизить температуру на два градуса относительно нормы, воду в бассейнах — на один.
Это касается и обычных домохозяйств. Конечно, полиция с термометром ходить по квартирам не будет, но власти надеются на сознательность французов.
Запасаемся дровами
А счета за коммуналку растут. Так, жильцы одного из кондоминиумов Ниццы раньше платили 90 тысяч евро за электрическое отопление многоквартирного дома, теперь потребовали 680 тысяч. Это привело к скандалу, подписывать контракт отказались и решили не включать отопление как минимум до января: будут спасаться обогревателями, теплой одеждой, пледами.
© РИА Новости / Марк Пэрис / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против повышения цен в центре Парижа
Участники акции протеста против повышения цен в центре Парижа
Пока помогает "тарифный щит", на который власти тратят миллиарды евро. По словам премьер-министра Элизабет Борн, это позволит ограничить подорожание электричества и газа в пределах 15% — иначе тарифы взлетели бы в три раза. Однако "щит" прикрывает не всех.
Отопительный сезон — с 15 октября по 15 апреля. Около трети французов живут в кондоминиумах, и решение о запуске и отключении отопления принимает товарищество собственников жилья.
"У нас в начале октября на собрании был настоящий бардак, чуть не до драки! Хотя обычно все предельно вежливы, спокойны. Но тут началось: пенсионерам холодно, другим, наоборот, рано отопление включать, мол, скоро снова потеплеет. Кто-то рекомендует спать в носках, их просят не совать нос не в свое дело. В итоге все же решили подождать — и не прогадали, в Париже сейчас 20 градусов", — рассказывает житель парижского пригорода.
© РИА Новости / Марк Пэрис / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против повышения цен в центре Парижа
Участники акции протеста против повышения цен в центре Парижа
Теперь камин в квартире или загородном доме — не просто предмет интерьера. Однако ажиотажный спрос привел к резкому подорожанию дров. Так, еще год назад кубометр стоил в диапазоне 50-75 евро в зависимости от региона. Сегодня цена подскочила почти вдвое.
Древесные гранулы для печей еще дороже. Кроме того, на рынке наметился дефицит: оптовые закупки происходят с задержкой и поставщики опасаются, что до конца зимы дров не хватит. Экологи предупреждают: возможна неконтролируемая вырубка лесов.
К слову, подготовить камин или печь к зиме тоже не так просто: заявки на услуги трубочистов расписаны на пару недель вперед.
Привыкайте экономить
На фоне кризиса повышаются цены на товары первой необходимости. По данным маркетинговой компании IRI France, продукты в супермаркетах в среднем за год подорожали на 9,1%, причем самые востребованные — на 14,9%.
Производители хлебобулочных изделий жалуются, что высокие котировки зерновых и энергоносителей делают бизнес нерентабельным. Круассан, раньше в среднем обходившийся в 90 евроцентов, вот-вот преодолеет планку в один евро. Багет этот рубеж уже перешел. По прогнозам, он доберется и до полутора, а где-то даже до двух евро.
Еще из статистики: рубленая котлета из говядины в магазинах подорожала за год на 26%.
© РИА Новости / Марк Пэрис / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против повышения цен в центре Парижа
Участники акции протеста против повышения цен в центре Парижа
Люди учатся экономить. "Спрос на мясо упал на 8,5%, рыбу — 15, мясо птицы — десять, молочные продукты — 11. Это притом что французы выходят из ковидных ограничений, они намерены с удовольствием отпраздновать Рождество за семейным застольем. Думаю, удар последует в январе-феврале, когда нам придется смириться с ростом цен из-за энергетического кризиса", — заявил в эфире телеканала CNEWS один из руководителей крупной розничной сети E.Leclerc Мишель-Эдуар Леклер.
Особенно страдают малообеспеченные семьи. Они в основном живут в малогабаритных квартирах, а там цена за квадратный метр всегда больше. Исследование банка Banque postale показывает, что ограниченные в средствах граждане покупают дешевые машины, которые, однако, потребляют на 17% больше топлива. И на 28% больше тратят, например, на стирку — потому что пользуются подержанной и недорогой энергозатратной техникой. Или не имеют ее вовсе, поэтому вынуждены ходить в прачечные. В целом дополнительные расходы достигают полутора тысяч евро в год. Где-то это компенсируется социальной помощью, но не везде.
"Мне смешно слушать политиков, которые нас призывают потерпеть и экономить. Мы и так давно затянули пояса. Куда экономить? Дальше некуда! У меня жена и двое детей, мы идем в магазин, набираем товаров на сто евро — а тележка полупустая. Надо искать, выбирать что-нибудь по акции, брать замороженные продукты. Мы уже на минимуме — но не настолько, чтобы получать пособие. А теперь еще надо смириться с холодом в доме! Цены на топливо, транспорт — растет все, кроме зарплаты. К родственникам съездить — каждый раз думаешь, считаешь. Это никуда не годится", — возмущается участник воскресного марша против дороговизны жизни.
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против повышения цен в центре Парижа
Участники акции протеста против повышения цен в центре Парижа
Глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекрес сообщила: с января Pass Navigo — месячный проездной в общественном транспорте Парижа и пригородов — может подорожать с 75 до 100 евро.
По ее словам, общественный транспорт нерентабелен, в бюджете образовалась дыра на 950 миллионов евро — и затыкать ее придется в том числе за счет пассажиров. Это учитывая, что движение значительно сократили в локдаун и к норме до сих пор не вернули, поэтому многие направления сильно перегружены в часы пик.
Энергетический кризис сказывается не только на всех сторонах жизни, но и на смерти. Согласно оценкам похоронной компании MPF, стоимость кремации в следующем году вырастет на треть — с 675 до 911 евро. Тоже из-за цен на газ.