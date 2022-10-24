https://ria.ru/20221024/frantsiya-1825633659.html

"Доходит до драки": как Франция готовится пережить холодную зиму

"Доходит до драки": как Франция готовится пережить холодную зиму - РИА Новости, 24.10.2022

"Доходит до драки": как Франция готовится пережить холодную зиму

На прошлой неделе во Франции объявили общенациональную забастовку, по стране прокатились многотысячные акции протеста: недовольные политикой правительства люди... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T08:00

2022-10-24T08:00

2022-10-24T18:14

брюно ле мэр

эммануэль макрон

элизабет борн

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париж

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ПАРИЖ, 24 окт — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. На прошлой неделе во Франции объявили общенациональную забастовку, по стране прокатились многотысячные акции протеста: недовольные политикой правительства люди вышли на улицы с требованием увеличить зарплаты и пособия, сдержать рост цен в условиях энергетического кризиса. Власти призывают проявить солидарность и ответственность, сократить потребление энергии и еще больше экономить. Как французы готовятся к непростой зиме — в материале РИА Новости.Хранилища газа заполненыФранция одной из первых в Европе отчиталась о заполнении подземных газовых хранилищ почти на 100% — до 130 ТВтч, что соответствует в среднем трети потребления с ноября по апрель.Раньше на российское топливо приходилось порядка 17%. После прекращения поставок Франция увеличила импорт из Норвегии и США. В целом, по оценкам экспертов, созданный резерв позволит пережить зиму относительно спокойно. Однако, возможно, попросят поделиться соседи, у которых нет таких запасов.Специалисты предостерегают: в случае продолжительных холодов расход топлива увеличится. Ситуацию осложняет и то, что около половины французских атомных реакторов остановлены на профилактику и ремонт, а многочисленные забастовки сдвигают сроки их перезапуска. Французский оператор электросетей RTE опасается перебоев.Власти поставили задачу снизить потребление электроэнергии на десять процентов. Для этого разработали и торжественно представили стратегию "энергетической трезвости": сокращение отопительного сезона на месяц (если погода позволит), экономия света в учреждениях, минимизация подсветки памятников архитектуры и административных зданий, поощрение удаленной работы.Энергетическая трезвостьВ поиске идей чиновники обратились к энергетическому кризису 1970-х, когда во Франции жилье и офисы обогревали максимум до 19 градусов. Так же просят сделать и сейчас. "Неразумно поднимать температуру до 23-24 градусов только потому, что нам так комфортнее. Надеваем свитера и следим за собой", — объяснил официальный представитель правительства Оливье Веран.Одним из первых в водолазке под пиджаком вышел на работу министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. "Я буду носить ее вместо галстука. Думаю, это хорошо, поскольку позволит сэкономить энергию, проявить трезвость", — сказал он. Позднее в свитере вышел к журналистам и президент Эммануэль Макрон.В спортивных залах рекомендуют понизить температуру на два градуса относительно нормы, воду в бассейнах — на один.Это касается и обычных домохозяйств. Конечно, полиция с термометром ходить по квартирам не будет, но власти надеются на сознательность французов.Запасаемся дровамиА счета за коммуналку растут. Так, жильцы одного из кондоминиумов Ниццы раньше платили 90 тысяч евро за электрическое отопление многоквартирного дома, теперь потребовали 680 тысяч. Это привело к скандалу, подписывать контракт отказались и решили не включать отопление как минимум до января: будут спасаться обогревателями, теплой одеждой, пледами.Пока помогает "тарифный щит", на который власти тратят миллиарды евро. По словам премьер-министра Элизабет Борн, это позволит ограничить подорожание электричества и газа в пределах 15% — иначе тарифы взлетели бы в три раза. Однако "щит" прикрывает не всех.Отопительный сезон — с 15 октября по 15 апреля. Около трети французов живут в кондоминиумах, и решение о запуске и отключении отопления принимает товарищество собственников жилья."У нас в начале октября на собрании был настоящий бардак, чуть не до драки! Хотя обычно все предельно вежливы, спокойны. Но тут началось: пенсионерам холодно, другим, наоборот, рано отопление включать, мол, скоро снова потеплеет. Кто-то рекомендует спать в носках, их просят не совать нос не в свое дело. В итоге все же решили подождать — и не прогадали, в Париже сейчас 20 градусов", — рассказывает житель парижского пригорода.Теперь камин в квартире или загородном доме — не просто предмет интерьера. Однако ажиотажный спрос привел к резкому подорожанию дров. Так, еще год назад кубометр стоил в диапазоне 50-75 евро в зависимости от региона. Сегодня цена подскочила почти вдвое.Древесные гранулы для печей еще дороже. Кроме того, на рынке наметился дефицит: оптовые закупки происходят с задержкой и поставщики опасаются, что до конца зимы дров не хватит. Экологи предупреждают: возможна неконтролируемая вырубка лесов.К слову, подготовить камин или печь к зиме тоже не так просто: заявки на услуги трубочистов расписаны на пару недель вперед.Привыкайте экономитьНа фоне кризиса повышаются цены на товары первой необходимости. По данным маркетинговой компании IRI France, продукты в супермаркетах в среднем за год подорожали на 9,1%, причем самые востребованные — на 14,9%.Производители хлебобулочных изделий жалуются, что высокие котировки зерновых и энергоносителей делают бизнес нерентабельным. Круассан, раньше в среднем обходившийся в 90 евроцентов, вот-вот преодолеет планку в один евро. Багет этот рубеж уже перешел. По прогнозам, он доберется и до полутора, а где-то даже до двух евро.Еще из статистики: рубленая котлета из говядины в магазинах подорожала за год на 26%.Люди учатся экономить. "Спрос на мясо упал на 8,5%, рыбу — 15, мясо птицы — десять, молочные продукты — 11. Это притом что французы выходят из ковидных ограничений, они намерены с удовольствием отпраздновать Рождество за семейным застольем. Думаю, удар последует в январе-феврале, когда нам придется смириться с ростом цен из-за энергетического кризиса", — заявил в эфире телеканала CNEWS один из руководителей крупной розничной сети E.Leclerc Мишель-Эдуар Леклер.Особенно страдают малообеспеченные семьи. Они в основном живут в малогабаритных квартирах, а там цена за квадратный метр всегда больше. Исследование банка Banque postale показывает, что ограниченные в средствах граждане покупают дешевые машины, которые, однако, потребляют на 17% больше топлива. И на 28% больше тратят, например, на стирку — потому что пользуются подержанной и недорогой энергозатратной техникой. Или не имеют ее вовсе, поэтому вынуждены ходить в прачечные. В целом дополнительные расходы достигают полутора тысяч евро в год. Где-то это компенсируется социальной помощью, но не везде."Мне смешно слушать политиков, которые нас призывают потерпеть и экономить. Мы и так давно затянули пояса. Куда экономить? Дальше некуда! У меня жена и двое детей, мы идем в магазин, набираем товаров на сто евро — а тележка полупустая. Надо искать, выбирать что-нибудь по акции, брать замороженные продукты. Мы уже на минимуме — но не настолько, чтобы получать пособие. А теперь еще надо смириться с холодом в доме! Цены на топливо, транспорт — растет все, кроме зарплаты. К родственникам съездить — каждый раз думаешь, считаешь. Это никуда не годится", — возмущается участник воскресного марша против дороговизны жизни.Глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекрес сообщила: с января Pass Navigo — месячный проездной в общественном транспорте Парижа и пригородов — может подорожать с 75 до 100 евро.По ее словам, общественный транспорт нерентабелен, в бюджете образовалась дыра на 950 миллионов евро — и затыкать ее придется в том числе за счет пассажиров. Это учитывая, что движение значительно сократили в локдаун и к норме до сих пор не вернули, поэтому многие направления сильно перегружены в часы пик.Энергетический кризис сказывается не только на всех сторонах жизни, но и на смерти. Согласно оценкам похоронной компании MPF, стоимость кремации в следующем году вырастет на треть — с 675 до 911 евро. Тоже из-за цен на газ.

https://ria.ru/20221013/frantsiya-1823358373.html

https://ria.ru/20220722/protesty-1804065602.html

https://ria.ru/20220627/politika-1797619062.html

франция

париж

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брюно ле мэр, эммануэль макрон, элизабет борн, франция, париж, европа, тсж