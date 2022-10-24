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МВФ предрек Европе рост стоимости жизни в следующем году - РИА Новости, 24.10.2022
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МВФ предрек Европе рост стоимости жизни в следующем году
МВФ предрек Европе рост стоимости жизни в следующем году - РИА Новости, 24.10.2022
МВФ предрек Европе рост стоимости жизни в следующем году
Подорожавшие энергоносители увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно, прогнозирует Международный валютный фонд в докладе... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T03:46
2022-10-24T03:50
европа
турция
мвф
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Подорожавшие энергоносители увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно, прогнозирует Международный валютный фонд в докладе об экономической ситуации в регионе."Рекордно высокие цены на электричество и природный газ представляют собой значительный негативный шок для подавляющего большинства домохозяйств, даже в странах, которые в меньшей степени полагаются на нефтегазовый импорт. Для европейских домохозяйств повышенные цены на энергоносители увеличат стоимость жизни на 7% в 2022 году и на 9% - в 2023 году в сравнении с 2021 годом", - сказано в документе.МВФ прогнозирует, что инфляция в развитых европейских экономиках в 2022 году составит 8,3%, а в 2023 году замедлится до 6,2%. В восточноевропейских странах, за исключением участников конфликтов и Турцию, цены вырастут на 13,3% и 11,8% в 2022 и 2023 годах соответственно, говорится в докладе.
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европа, турция, мвф
Европа, Турция, МВФ
03:46 24.10.2022 (обновлено: 03:50 24.10.2022)
 
МВФ предрек Европе рост стоимости жизни в следующем году

МВФ: стоимость жизни в Европе возрастет на девять процентов в 2023 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Подорожавшие энергоносители увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно, прогнозирует Международный валютный фонд в докладе об экономической ситуации в регионе.
"Рекордно высокие цены на электричество и природный газ представляют собой значительный негативный шок для подавляющего большинства домохозяйств, даже в странах, которые в меньшей степени полагаются на нефтегазовый импорт. Для европейских домохозяйств повышенные цены на энергоносители увеличат стоимость жизни на 7% в 2022 году и на 9% - в 2023 году в сравнении с 2021 годом", - сказано в документе.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
02:53
МВФ пообещал Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 году
МВФ прогнозирует, что инфляция в развитых европейских экономиках в 2022 году составит 8,3%, а в 2023 году замедлится до 6,2%. В восточноевропейских странах, за исключением участников конфликтов и Турцию, цены вырастут на 13,3% и 11,8% в 2022 и 2023 годах соответственно, говорится в докладе.
 
ЕвропаТурцияМВФ
 
 
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