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МВФ предрек Европе рост стоимости жизни в следующем году
МВФ предрек Европе рост стоимости жизни в следующем году - РИА Новости, 24.10.2022
МВФ предрек Европе рост стоимости жизни в следующем году
Подорожавшие энергоносители увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно, прогнозирует Международный валютный фонд в докладе... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T03:46
2022-10-24T03:46
2022-10-24T03:50
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Подорожавшие энергоносители увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно, прогнозирует Международный валютный фонд в докладе об экономической ситуации в регионе."Рекордно высокие цены на электричество и природный газ представляют собой значительный негативный шок для подавляющего большинства домохозяйств, даже в странах, которые в меньшей степени полагаются на нефтегазовый импорт. Для европейских домохозяйств повышенные цены на энергоносители увеличат стоимость жизни на 7% в 2022 году и на 9% - в 2023 году в сравнении с 2021 годом", - сказано в документе.МВФ прогнозирует, что инфляция в развитых европейских экономиках в 2022 году составит 8,3%, а в 2023 году замедлится до 6,2%. В восточноевропейских странах, за исключением участников конфликтов и Турцию, цены вырастут на 13,3% и 11,8% в 2022 и 2023 годах соответственно, говорится в докладе.
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европа, турция, мвф
03:46 24.10.2022 (обновлено: 03:50 24.10.2022)
МВФ предрек Европе рост стоимости жизни в следующем году
МВФ: стоимость жизни в Европе возрастет на девять процентов в 2023 году