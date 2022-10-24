https://ria.ru/20221024/ekoaktivisty-1826369476.html

Активисты Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании

Активисты Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании - РИА Новости, 24.10.2022

Активисты Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании

Более 30 экоактивистов организации Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании, требуя от властей Соединенного Королевства ввести налог на... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T19:00

2022-10-24T19:00

2022-10-24T19:04

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 30 экоактивистов организации Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании, требуя от властей Соединенного Королевства ввести налог на сверхприбыль, сообщает британская Greenpeace.Газета Guardian сообщила, что после того, как активисты устроили сидячий протест в центральном лобби здания парламента, ведущиеся оттуда трансляции интервью были прерваны службами безопасности. СМИ в понедельник проводят интервью с членами парламента, в том числе из этого лобби, в связи с избранием в Британии нового премьер-министра.Экс-глава минфина Великобритании Риши Сунак в понедельник был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны.Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

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в мире, великобритания, greenpeace, парламент великобритании, экономика, риши сунак