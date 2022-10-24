Рейтинг@Mail.ru
Активисты Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221024/ekoaktivisty-1826369476.html
Активисты Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании
Активисты Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании - РИА Новости, 24.10.2022
Активисты Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании
Более 30 экоактивистов организации Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании, требуя от властей Соединенного Королевства ввести налог на... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T19:00
2022-10-24T19:04
в мире
великобритания
greenpeace
парламент великобритании
экономика
риши сунак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826367817_0:38:1616:947_1920x0_80_0_0_91086d5c0541d169f04e3fd3186cdf74.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 30 экоактивистов организации Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании, требуя от властей Соединенного Королевства ввести налог на сверхприбыль, сообщает британская Greenpeace.Газета Guardian сообщила, что после того, как активисты устроили сидячий протест в центральном лобби здания парламента, ведущиеся оттуда трансляции интервью были прерваны службами безопасности. СМИ в понедельник проводят интервью с членами парламента, в том числе из этого лобби, в связи с избранием в Британии нового премьер-министра.Экс-глава минфина Великобритании Риши Сунак в понедельник был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны.Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://ria.ru/20221023/kartina-1826119695.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826367817_91:0:1531:1080_1920x0_80_0_0_41db4810f8e436238299e686f9f803e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, greenpeace, парламент великобритании, экономика, риши сунак
В мире, Великобритания, Greenpeace, Парламент Великобритании, Экономика, Риши Сунак
19:00 24.10.2022 (обновлено: 19:04 24.10.2022)
 
Активисты Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании

Активисты устроили протест в парламенте Британии, требуя введения налога на сверхприбыль

© Фото : Greenpeace/Suzanne PlunkettАктивисты Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании
Активисты Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : Greenpeace/Suzanne Plunkett
Активисты Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 30 экоактивистов организации Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании, требуя от властей Соединенного Королевства ввести налог на сверхприбыль, сообщает британская Greenpeace.
"Более 30 активистов заняли парламент. Пока в правительстве царит хаос, почти 7 миллионов человек сталкиваются с дефицитом топлива. Нам необходимо, чтобы следующее правительство ввело соответствующий налог на сверхприбыль, чтобы обеспечить дома теплом и согреть людей этой зимой", - говорится в заявлении организации в Twitter.
Газета Guardian сообщила, что после того, как активисты устроили сидячий протест в центральном лобби здания парламента, ведущиеся оттуда трансляции интервью были прерваны службами безопасности. СМИ в понедельник проводят интервью с членами парламента, в том числе из этого лобби, в связи с избранием в Британии нового премьер-министра.
Экс-глава минфина Великобритании Риши Сунак в понедельник был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны.
Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Участники движения Letzte Generation у полотна Клода Моне, залитого картофельным пюре - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 20:15Культура
Эко-активисты облили картофельным пюре картину Моне в Потсдаме
 
В миреВеликобританияGreenpeaceПарламент ВеликобританииЭкономикаРиши Сунак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала