19:00 24.10.2022 (обновлено: 19:04 24.10.2022)
Активисты Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании
Активисты устроили протест в парламенте Британии, требуя введения налога на сверхприбыль
© Фото : Greenpeace/Suzanne PlunkettАктивисты Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании
Активисты Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 30 экоактивистов организации Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании, требуя от властей Соединенного Королевства ввести налог на сверхприбыль, сообщает британская Greenpeace.
"Более 30 активистов заняли парламент. Пока в правительстве царит хаос, почти 7 миллионов человек сталкиваются с дефицитом топлива. Нам необходимо, чтобы следующее правительство ввело соответствующий налог на сверхприбыль, чтобы обеспечить дома теплом и согреть людей этой зимой", - говорится в заявлении организации в Twitter.
Газета Guardian сообщила, что после того, как активисты устроили сидячий протест в центральном лобби здания парламента, ведущиеся оттуда трансляции интервью были прерваны службами безопасности. СМИ в понедельник проводят интервью с членами парламента, в том числе из этого лобби, в связи с избранием в Британии нового премьер-министра.
Экс-глава минфина Великобритании Риши Сунак в понедельник был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны.
Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.