https://ria.ru/20221024/efimov-1825802941.html

Число промпредприятий в Москве достигло 3500, заявил вице-мэр Ефимов

Число промпредприятий в Москве достигло 3500, заявил вице-мэр Ефимов - РИА Новости, 24.10.2022

Число промпредприятий в Москве достигло 3500, заявил вице-мэр Ефимов

Промышленность Москвы демонстрирует рост в условиях санкций, о чем свидетельствует увеличение количества работающих в столице предприятий, заявил заммэра по... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T07:15

2022-10-24T07:15

2022-10-24T07:16

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Промышленность Москвы демонстрирует рост в условиях санкций, о чем свидетельствует увеличение количества работающих в столице предприятий, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что свыше 20% предприятий Москвы представляют отрасли радиоэлектроники и приборостроения, порядка 7% - пищевую промышленность, столько же – легкую, и более 5% - машиностроение.Росту промышленной активности в столице помогает не только уход ряда западных компаний, но и системная поддержка от города, как финансовая, так и нефинансовая. Одной из самых востребованных программ поддержки в этом году стало предоставление городской земли в аренду по льготной ставке - один рубль в год."К нам практически ежедневно поступают заявки от желающих разместить производство в столице. Они проходят тщательный отбор: проект должен дать городу высокооплачиваемые рабочие места, инвестиции, а также востребованную продукцию. Уже подписано восемь договоров, на очереди – свыше 20", – рассказал руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

https://ria.ru/20221021/mikroskhemy-1825521759.html

москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва