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Число промпредприятий в Москве достигло 3500, заявил вице-мэр Ефимов
Число промпредприятий в Москве достигло 3500, заявил вице-мэр Ефимов - РИА Новости, 24.10.2022
Число промпредприятий в Москве достигло 3500, заявил вице-мэр Ефимов
Промышленность Москвы демонстрирует рост в условиях санкций, о чем свидетельствует увеличение количества работающих в столице предприятий, заявил заммэра по... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T07:15
2022-10-24T07:15
2022-10-24T07:16
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Промышленность Москвы демонстрирует рост в условиях санкций, о чем свидетельствует увеличение количества работающих в столице предприятий, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что свыше 20% предприятий Москвы представляют отрасли радиоэлектроники и приборостроения, порядка 7% - пищевую промышленность, столько же – легкую, и более 5% - машиностроение.Росту промышленной активности в столице помогает не только уход ряда западных компаний, но и системная поддержка от города, как финансовая, так и нефинансовая. Одной из самых востребованных программ поддержки в этом году стало предоставление городской земли в аренду по льготной ставке - один рубль в год."К нам практически ежедневно поступают заявки от желающих разместить производство в столице. Они проходят тщательный отбор: проект должен дать городу высокооплачиваемые рабочие места, инвестиции, а также востребованную продукцию. Уже подписано восемь договоров, на очереди – свыше 20", – рассказал руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
07:15 24.10.2022 (обновлено: 07:16 24.10.2022)
Число промпредприятий в Москве достигло 3500, заявил вице-мэр Ефимов
Вице-мэр Москвы Ефимов заявил, что число промпредприятий в городе достигло 3500
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Промышленность Москвы демонстрирует рост в условиях санкций, о чем свидетельствует увеличение количества работающих в столице предприятий, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Столичные производства активно увеличивают выпуск востребованной на рынке продукции, занимают ниши ушедших брендов. Кроме того, мы отмечаем появление в городе новых промышленных площадок – с начала года их количество увеличилось до 3,5 тысячи. Среди них пятая часть приходится на крупные и средние заводы, которые продолжают наращивать мощности", – отметил Ефимов.
Он уточнил, что свыше 20% предприятий Москвы представляют отрасли радиоэлектроники и приборостроения, порядка 7% - пищевую промышленность, столько же – легкую, и более 5% - машиностроение.
Росту промышленной активности в столице помогает не только уход ряда западных компаний, но и системная поддержка от города, как финансовая, так и нефинансовая. Одной из самых востребованных программ поддержки в этом году стало предоставление городской земли в аренду по льготной ставке - один рубль в год.
"К нам практически ежедневно поступают заявки от желающих разместить производство в столице. Они проходят тщательный отбор: проект должен дать городу высокооплачиваемые рабочие места, инвестиции, а также востребованную продукцию. Уже подписано восемь договоров, на очереди – свыше 20", – рассказал руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
.