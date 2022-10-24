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СКЦ сообщил о задержках в досмотре судов, участвующий в зерновой инициативе

СКЦ сообщил о задержках в досмотре судов, участвующий в зерновой инициативе - РИА Новости, 24.10.2022

СКЦ сообщил о задержках в досмотре судов, участвующий в зерновой инициативе

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле сообщает о задержка в досмотре судов, участвующих в "черноморской зерновой инициативе", сейчас очереди на... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T20:57

2022-10-24T20:57

2022-10-24T22:42

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ООН, 24 окт – РИА Новости. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле сообщает о задержка в досмотре судов, участвующих в "черноморской зерновой инициативе", сейчас очереди на инспекцию дожидаются 113 судов, говорится в сообщении СКЦ."СКЦ обеспокоен тем, что задержки могут привести к сбоям в цепочке поставок и работе портов. За последние несколько дней СКЦ снова начал регистрировать новые суда для присоединения к инициативе", - отмечается в нем.В сообщении также сказано, что СКЦ обсуждает пути устранения задержек, отмечая, что приближается следующий урожай, а зернохранилища в украинских портах, действующих в рамках инициативы, вскоре снова будут заполнены.Делегации в СКЦ представили свое видение по этому вопросу Организации Объединенных Наций.Как отмечают в координационном центре, за последние несколько дней СКЦ увеличил количество работающих инспекционных групп до пяти. В центре рассматривают пути оптимизации процедур и повышения эффективности его работы, в том числе перспективы упрощения подачи документов, более "гладкой" проверки судов и выдачи одобрения на проход судна.По данным СКЦ, общий тоннаж продовольствия, погруженного на 97 судов составляет, 2 125 533 тонны, а потенциальная грузоподъемость прибывающих судов составляет примерно 1,9 миллиона тонн. "Это столь необходимое зерно и продукты питания, которые помогут решить проблему недостатка продовольственной безопасности в мире", - отмечают в СКЦ.На сегодняшний день СКЦ позволил перевезти более 8,5 миллиона тонн продовольствия в рамках инициативы, говорится в заявлении.

https://ria.ru/20221014/zerno-1824079166.html

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