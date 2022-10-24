https://ria.ru/20221024/donetsk-1826149157.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 24.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра

Украинские войска обстреляли город Донецк, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T00:51

2022-10-24T00:51

2022-10-24T00:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Донецк, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато