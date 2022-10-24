Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра
ВСУ выпустили по Донецку три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЗдание городской администрации в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
Здание городской администрации в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Донецк, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.