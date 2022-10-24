https://ria.ru/20221024/donbass-1826169118.html

Украинские войска 51 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 51 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.10.2022

Украинские войска 51 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 274 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T09:17

2022-10-24T09:17

2022-10-24T09:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 274 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 миллиметров. На горловском - артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров, НАР. Выпустив 274 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка, Александровка, Докучаевск.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 67 обстрелов со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221024/raneniya-1826166231.html

https://ria.ru/20221023/donbass-1826087890.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк