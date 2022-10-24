https://ria.ru/20221024/donbass-1826169118.html
Украинские войска 51 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 51 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.10.2022
Украинские войска 51 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 274 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T09:17
2022-10-24T09:17
2022-10-24T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822734444_0:253:3071:1980_1920x0_80_0_0_591da39e4cca1d0dc48ba63c29486d96.jpg
ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 274 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 миллиметров. На горловском - артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров, НАР. Выпустив 274 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка, Александровка, Докучаевск.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 67 обстрелов со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221024/raneniya-1826166231.html
https://ria.ru/20221023/donbass-1826087890.html
донецкая народная республика
украина
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822734444_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_edf1d3bf4ac34596ff800712b5f4301d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
Украинские войска 51 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 51 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 274 боеприпаса