https://ria.ru/20221024/byudzhetniki-1826187972.html

Цивилев: зарплату бюджетников в Кузбассе с 1 октября увеличили на 6,3%

Цивилев: зарплату бюджетников в Кузбассе с 1 октября увеличили на 6,3% - РИА Новости, 24.10.2022

Цивилев: зарплату бюджетников в Кузбассе с 1 октября увеличили на 6,3%

Зарплату бюджетников в Кузбассе с 1 октября увеличили на 6,3%, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:40

2022-10-24T10:40

2022-10-24T11:41

общество

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 24 окт- РИА Новости. Зарплату бюджетников в Кузбассе с 1 октября увеличили на 6,3%, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева."Улучшение материального состояния жителей Кузбасса - одна из наших основных задач. Мы планомерно проводим работу по увеличению зарплат, 1 июня на 10% повышали размер оплаты труда бюджетников, рекомендую периодически делать это и на предприятиях региона. Я принял решение о повышении заработной платы с 1 октября для отдельных категорий сотрудников бюджетной сферы. Общее количество таких специалистов в Кузбассе составляет 90 138 человек", - цитирует пресс-служба главу региона.Уточняется, что с 1 октября зарплата увеличится у воспитателей детских садов, педагогов школ, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, преподавателей и мастеров СПО, работников культуры и социальных организаций.Для сотрудников бюджетной сферы других категорий планируется увеличение заработной платы с 1 января 2023 года.

https://ria.ru/20221010/podderzhka-1822696965.html

кемеровская область

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Кирилл Волков

общество, сергей цивилев, кемеровская область