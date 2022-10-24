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Цивилев: зарплату бюджетников в Кузбассе с 1 октября увеличили на 6,3% - РИА Новости, 24.10.2022
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Цивилев: зарплату бюджетников в Кузбассе с 1 октября увеличили на 6,3%
Цивилев: зарплату бюджетников в Кузбассе с 1 октября увеличили на 6,3% - РИА Новости, 24.10.2022
Цивилев: зарплату бюджетников в Кузбассе с 1 октября увеличили на 6,3%
Зарплату бюджетников в Кузбассе с 1 октября увеличили на 6,3%, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:40
2022-10-24T11:41
общество
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 24 окт- РИА Новости. Зарплату бюджетников в Кузбассе с 1 октября увеличили на 6,3%, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева."Улучшение материального состояния жителей Кузбасса - одна из наших основных задач. Мы планомерно проводим работу по увеличению зарплат, 1 июня на 10% повышали размер оплаты труда бюджетников, рекомендую периодически делать это и на предприятиях региона. Я принял решение о повышении заработной платы с 1 октября для отдельных категорий сотрудников бюджетной сферы. Общее количество таких специалистов в Кузбассе составляет 90 138 человек", - цитирует пресс-служба главу региона.Уточняется, что с 1 октября зарплата увеличится у воспитателей детских садов, педагогов школ, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, преподавателей и мастеров СПО, работников культуры и социальных организаций.Для сотрудников бюджетной сферы других категорий планируется увеличение заработной платы с 1 января 2023 года.
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общество, сергей цивилев, кемеровская область
Общество, Сергей Цивилев, Кемеровская область
10:40 24.10.2022 (обновлено: 11:41 24.10.2022)
 
Цивилев: зарплату бюджетников в Кузбассе с 1 октября увеличили на 6,3%

В Кузбассе с 1 октября некоторым категориям бюджетников повысили зарплату на 6,3 процента

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкПлощадь Советов в Кемерово
Площадь Советов в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Площадь Советов в Кемерово. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 24 окт- РИА Новости. Зарплату бюджетников в Кузбассе с 1 октября увеличили на 6,3%, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Улучшение материального состояния жителей Кузбасса - одна из наших основных задач. Мы планомерно проводим работу по увеличению зарплат, 1 июня на 10% повышали размер оплаты труда бюджетников, рекомендую периодически делать это и на предприятиях региона. Я принял решение о повышении заработной платы с 1 октября для отдельных категорий сотрудников бюджетной сферы. Общее количество таких специалистов в Кузбассе составляет 90 138 человек", - цитирует пресс-служба главу региона.
Уточняется, что с 1 октября зарплата увеличится у воспитателей детских садов, педагогов школ, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, преподавателей и мастеров СПО, работников культуры и социальных организаций.
Для сотрудников бюджетной сферы других категорий планируется увеличение заработной платы с 1 января 2023 года.
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 08:57
В Кузбассе семьи мобилизованных получат дополнительные меры поддержки
 
ОбществоСергей ЦивилевКемеровская область
 
 
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