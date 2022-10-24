https://ria.ru/20221024/byudzhet-1826230016.html
Комитет Госдумы поддержал проект бюджета Соцфонда
Комитет Госдумы поддержал проект бюджета Соцфонда - РИА Новости, 24.10.2022
Комитет Госдумы поддержал проект бюджета Соцфонда
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении проекта бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонд) на 2023 год и... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:23
2022-10-24T12:23
2022-10-24T12:23
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении проекта бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонд) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. На заседание Думы его планируется вынести 27 октября.Согласно внесенному правительством РФ документу, бюджет фонда на 2023 год сформирован по доходам в сумме 13,711 триллиона рублей (9,2% ВВП), по расходам – 13,541 триллиона рублей (9% ВВП). Доходы Соцфонда на 2024 год прогнозируются в объеме 14,495 триллиона рублей, на 2025 год – 15,422 триллиона, расходы – 14,304 триллиона и 14,975 триллиона соответственно.В течение всего трехлетнего периода ожидается профицит бюджета фонда: в 2023 году на уровне 170 миллиардов рублей, в 2024 году – 191 миллиард, в 2025 году – 447 миллиардов.При формировании доходной части бюджета Соцфонда учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. А общая сумма межбюджетных трансфертов, предоставляемых фонду из федерального бюджета, в 2023 году предусмотрена на уровне 5,076 триллиона рублей, в 2024 году – 5,134 триллиона, в 2025 году – 5,363 триллиона.При этом общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2023 год предусмотрен в бюджете Соцфонда в сумме 13,184 триллиона рублей, на 2024 год – 13,925 триллиона, на 2025 год – 14,578 триллиона.Средняя стоимость чистых активов Соцфонда на конец 2022 года прогнозируется в объеме 2,112 триллиона рублей, 2023 года - 2,195 триллиона, 2024 года – 2,251 триллиона. А объем резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию на начало 2023 года запланирован в размере 212 миллиардов рублей, 2024 года - 230,5 миллиарда, 2025 года - 248,2 миллиарда.
https://ria.ru/20221024/byudzhet-1826217764.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
Комитет Госдумы поддержал проект бюджета Соцфонда
Комитет Госдумы поддержал принятие в первом чтении проекта бюджета Соцфонда
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении проекта бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонд) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. На заседание Думы его планируется вынести 27 октября.
Согласно внесенному правительством РФ документу, бюджет фонда на 2023 год сформирован по доходам в сумме 13,711 триллиона рублей (9,2% ВВП), по расходам – 13,541 триллиона рублей (9% ВВП). Доходы Соцфонда на 2024 год прогнозируются в объеме 14,495 триллиона рублей, на 2025 год – 15,422 триллиона, расходы – 14,304 триллиона и 14,975 триллиона соответственно.
В течение всего трехлетнего периода ожидается профицит бюджета фонда: в 2023 году на уровне 170 миллиардов рублей, в 2024 году – 191 миллиард, в 2025 году – 447 миллиардов.
При формировании доходной части бюджета Соцфонда учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. А общая сумма межбюджетных трансфертов, предоставляемых фонду из федерального бюджета, в 2023 году предусмотрена на уровне 5,076 триллиона рублей, в 2024 году – 5,134 триллиона, в 2025 году – 5,363 триллиона.
При этом общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2023 год предусмотрен в бюджете Соцфонда в сумме 13,184 триллиона рублей, на 2024 год – 13,925 триллиона, на 2025 год – 14,578 триллиона.
Средняя стоимость чистых активов Соцфонда на конец 2022 года прогнозируется в объеме 2,112 триллиона рублей, 2023 года - 2,195 триллиона, 2024 года – 2,251 триллиона. А объем резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию на начало 2023 года запланирован в размере 212 миллиардов рублей, 2024 года - 230,5 миллиарда, 2025 года - 248,2 миллиарда.