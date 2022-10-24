https://ria.ru/20221024/britaniya-1826355781.html
Начальник штаба обороны Британии заявил Герасимову о поддержке Украины
Начальник штаба обороны Британии заявил Герасимову о поддержке Украины - РИА Новости, 24.10.2022
Начальник штаба обороны Британии заявил Герасимову о поддержке Украины
Глава британского генштаба Тони Радакин в разговоре с российским коллегой Валерием Герасимовым заявил, что важно сохранить открытые каналы связи, чтобы... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:12
2022-10-24T18:12
2022-10-24T18:19
великобритания
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в мире
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тони радакин
валерий герасимов
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава британского генштаба Тони Радакин в разговоре с российским коллегой Валерием Герасимовым заявил, что важно сохранить открытые каналы связи, чтобы способствовать деэскалации.Сообщается, что Радакин также заявил, что Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву.
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великобритания, россия, в мире, украина, тони радакин, валерий герасимов
Великобритания, Россия, В мире, Украина, Тони Радакин, Валерий Герасимов
18:12 24.10.2022 (обновлено: 18:19 24.10.2022)
Начальник штаба обороны Британии заявил Герасимову о поддержке Украины
Начальник штаба обороны Британии Радакин заявил Герасимову о поддержке Украины