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Начальник штаба обороны Британии заявил Герасимову о поддержке Украины - РИА Новости, 24.10.2022
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Начальник штаба обороны Британии заявил Герасимову о поддержке Украины
Начальник штаба обороны Британии заявил Герасимову о поддержке Украины - РИА Новости, 24.10.2022
Начальник штаба обороны Британии заявил Герасимову о поддержке Украины
Глава британского генштаба Тони Радакин в разговоре с российским коллегой Валерием Герасимовым заявил, что важно сохранить открытые каналы связи, чтобы... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:12
2022-10-24T18:19
великобритания
россия
в мире
украина
тони радакин
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава британского генштаба Тони Радакин в разговоре с российским коллегой Валерием Герасимовым заявил, что важно сохранить открытые каналы связи, чтобы способствовать деэскалации.Сообщается, что Радакин также заявил, что Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву.
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великобритания, россия, в мире, украина, тони радакин, валерий герасимов
Великобритания, Россия, В мире, Украина, Тони Радакин, Валерий Герасимов
18:12 24.10.2022 (обновлено: 18:19 24.10.2022)
 
Начальник штаба обороны Британии заявил Герасимову о поддержке Украины

Начальник штаба обороны Британии Радакин заявил Герасимову о поддержке Украины

© AP Photo / Matt DunhamЛондон, Великобритания
Лондон, Великобритания - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Лондон, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава британского генштаба Тони Радакин в разговоре с российским коллегой Валерием Герасимовым заявил, что важно сохранить открытые каналы связи, чтобы способствовать деэскалации.
"Военные лидеры согласились с важностью поддержания открытых каналов связи между Великобританией и Россией, чтобы избежать риска просчетов и способствовать деэскалации", - говорится в сообщении минобороны Британии.
Сообщается, что Радакин также заявил, что Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 18:37Специальная военная операция на Украине
Глава Минобороны Британии заверил Шойгу, что Киев не пойдет на эскалацию
 
ВеликобританияРоссияВ миреУкраинаТони РадакинВалерий Герасимов
 
 
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