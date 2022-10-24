https://ria.ru/20221024/brak-1826184856.html
В Москве более 700 пар заключили брак 22 октября
В Москве более 700 пар заключили брак 22 октября - РИА Новости, 24.10.2022
В Москве более 700 пар заключили брак 22 октября
Более 700 пар москвичей заключили брак в красивую дату 22 октября 2022 года, сообщила пресс-служба Управления ЗАГС Москвы. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:29
2022-10-24T10:29
2022-10-24T10:29
общество
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783690450_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_6e9050e0a9508675998db0d210a815fb.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 700 пар москвичей заключили брак в красивую дату 22 октября 2022 года, сообщила пресс-служба Управления ЗАГС Москвы."Самые популярные дни для свадеб в 2022 году выпадают на праздничные или красивые даты. Самой востребованной стало 22.02.2022, в этот день заключили брак около 1,5 тысячи пар. Следующей по популярности идет летняя дата 22.07.2022, в нее было сыграно около 1000 свадеб. Далее следуют праздники Красная горка и День семьи, любви и верности. Для заключения брака их выбрали по 900 пар. И более 700 пар молодоженов поженились 22.10.22", – говорится в сообщении.Торжественные церемонии бракосочетания 22 октября прошли на одиннадцати выездных локациях ЗАГС: в башне Око, в особняках в Серебряном бору, в парке-отеле "Даниловский", в усадьбе Муравьевых-Апостолов, в Храме Матроны Московской и других. Всего в красивую дату на выездных локациях поженились около 200 пар.В пресс-службе отметили, что больше всего торжественных церемоний прошло в Зеленоградском отделе ЗАГС, Мещанском отделе ЗАГС и Дворце бракосочетания №3.В пресс-службе напомнили, что с начала 2022 года во Дворцах бракосочетания прошло более 26 тысяч торжественных церемоний, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
https://ria.ru/20221017/brak-1824652523.html
https://ria.ru/20221005/brak-1821755068.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783690450_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_982d32f1b95eba8c33dee43b2da79943.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия
В Москве более 700 пар заключили брак 22 октября
В Москве более 700 пар заключили брак в красивую дату 22 октября 2022 года
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Более 700 пар москвичей заключили брак в красивую дату 22 октября 2022 года, сообщила
пресс-служба Управления ЗАГС Москвы.
"Самые популярные дни для свадеб в 2022 году выпадают на праздничные или красивые даты. Самой востребованной стало 22.02.2022, в этот день заключили брак около 1,5 тысячи пар. Следующей по популярности идет летняя дата 22.07.2022, в нее было сыграно около 1000 свадеб. Далее следуют праздники Красная горка и День семьи, любви и верности. Для заключения брака их выбрали по 900 пар. И более 700 пар молодоженов поженились 22.10.22", – говорится в сообщении.
Торжественные церемонии бракосочетания 22 октября прошли на одиннадцати выездных локациях ЗАГС: в башне Око, в особняках в Серебряном бору, в парке-отеле "Даниловский", в усадьбе Муравьевых-Апостолов, в Храме Матроны Московской и других. Всего в красивую дату на выездных локациях поженились около 200 пар.
В пресс-службе отметили, что больше всего торжественных церемоний прошло в Зеленоградском отделе ЗАГС, Мещанском отделе ЗАГС и Дворце бракосочетания №3.
В пресс-службе напомнили, что с начала 2022 года во Дворцах бракосочетания прошло более 26 тысяч торжественных церемоний, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2021 года.