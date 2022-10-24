https://ria.ru/20221024/brak-1826184856.html

В Москве более 700 пар заключили брак 22 октября

В Москве более 700 пар заключили брак 22 октября - РИА Новости, 24.10.2022

В Москве более 700 пар заключили брак 22 октября

Более 700 пар москвичей заключили брак в красивую дату 22 октября 2022 года, сообщила пресс-служба Управления ЗАГС Москвы. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:29

2022-10-24T10:29

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 700 пар москвичей заключили брак в красивую дату 22 октября 2022 года, сообщила пресс-служба Управления ЗАГС Москвы."Самые популярные дни для свадеб в 2022 году выпадают на праздничные или красивые даты. Самой востребованной стало 22.02.2022, в этот день заключили брак около 1,5 тысячи пар. Следующей по популярности идет летняя дата 22.07.2022, в нее было сыграно около 1000 свадеб. Далее следуют праздники Красная горка и День семьи, любви и верности. Для заключения брака их выбрали по 900 пар. И более 700 пар молодоженов поженились 22.10.22", – говорится в сообщении.Торжественные церемонии бракосочетания 22 октября прошли на одиннадцати выездных локациях ЗАГС: в башне Око, в особняках в Серебряном бору, в парке-отеле "Даниловский", в усадьбе Муравьевых-Апостолов, в Храме Матроны Московской и других. Всего в красивую дату на выездных локациях поженились около 200 пар.В пресс-службе отметили, что больше всего торжественных церемоний прошло в Зеленоградском отделе ЗАГС, Мещанском отделе ЗАГС и Дворце бракосочетания №3.В пресс-службе напомнили, что с начала 2022 года во Дворцах бракосочетания прошло более 26 тысяч торжественных церемоний, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

https://ria.ru/20221017/brak-1824652523.html

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общество, москва, россия