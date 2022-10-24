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Белорусские пограничники пресекли вытеснение беженцев с территории Польши

Белорусские пограничники пресекли вытеснение беженцев с территории Польши - РИА Новости, 24.10.2022

Белорусские пограничники пресекли вытеснение беженцев с территории Польши

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что белорусские пограничники пресекли попытку вытеснения на территорию республики мигрантов польскими силовиками с... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T20:36

2022-10-24T20:36

2022-10-24T23:39

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МИНСК, 24 окт — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что белорусские пограничники пресекли попытку вытеснения на территорию республики мигрантов польскими силовиками с территории Польши."Белорусские пограничники пресекли попытку вытеснения беженцев с территории Польши", — говорится в сообщении комитета в его Telegram-канале.Согласно сообщению, 24 октября польские пограничники на двух служебных автомобилях доставили беженцев к заградительному забору на границе с Белоруссией. "Открыв калитку, предназначенную для миграции животных, польские военнослужащие попытались вытеснить иностранцев на белорусскую территорию. Белорусский пограничный наряд, прибывший на место, не допустил нарушения границы. Польские силовики быстро закрыли калитку, погрузили беженцев обратно в транспортные средства и увезли в неизвестном направлении", — говорится там.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Польша с начала текущего года пыталась вытеснить 1,2 тысячи мигрантов на белорусскую территорию, заявлял в октябре председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

https://ria.ru/20221014/makey-1823883253.html

https://ria.ru/20221017/polsha-1824661704.html

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в мире, белоруссия, польша, литва