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Немцы потребовали депортации украинских беженцев и закрытия границ - РИА Новости, 24.10.2022
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Немцы потребовали депортации украинских беженцев и закрытия границ
Немцы потребовали депортации украинских беженцев и закрытия границ - РИА Новости, 24.10.2022
Немцы потребовали депортации украинских беженцев и закрытия границ
Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление мэра Берлина Франциски Гиффай о том, что столица Германии скоро не сможет справится с большим... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:37
2022-10-24T20:25
в мире
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мвд германии
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление мэра Берлина Франциски Гиффай о том, что столица Германии скоро не сможет справится с большим количеством украинских беженцев.Она также добавила, что для их обеспечения потребуется дополнительная финансовая поддержка государства."Когда места уже не хватает, нужно не тратить все больше и больше ресурсов, а остановить поток беженцев..." — предложил LancerRed."Ей следует взглянуть на цели миграционной политики правительства и подтолкнуть своих коллег по партии и министров к тому, чтобы они наконец начали действовать. "Иностранцев, не имеющих права на пребывание, следует более последовательно возвращать в страны их происхождения". Таким образом, будет больше крайне необходимого места для других", — написал m_w_deutsch."Почему же никто не говорит о последствиях нехватки жилья и чрезмерных требований? Но правительство предпочитает оформить несколько сотен тысяч нелегальных мигрантов, вместо того чтобы освободить дома путем последовательной депортации", — прокомментировал один из пользователей."Места уже не хватает. Федеральное правительство призывают предоставить больше жилья для беженцев с Украины. Но разве не более логично призывать к закрытию границ? По крайней мере, для мигрантов из третьих стран? Разве не логичнее было бы высылать людей без статуса пребывания? О чем думают наши политики?" — отметил юзер.Ранее руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев. Согласно письму, местные администрации исчерпали все возможности помочь беженцам и они находятся в "крайне опасном положении".По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.
https://ria.ru/20221024/germaniya-1826154003.html
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в мире, германия, украина, берлин (город), мвд германии, оон
В мире, Германия, Украина, Берлин (город), МВД Германии, ООН
12:37 24.10.2022 (обновлено: 20:25 24.10.2022)
 
Немцы потребовали депортации украинских беженцев и закрытия границ

Читатели Spiegel потребовали депортации украинских беженцев и закрытия границ

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление мэра Берлина Франциски Гиффай о том, что столица Германии скоро не сможет справится с большим количеством украинских беженцев.
Она также добавила, что для их обеспечения потребуется дополнительная финансовая поддержка государства.
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Германия решила "образцово померзнуть"
"Когда места уже не хватает, нужно не тратить все больше и больше ресурсов, а остановить поток беженцев..." — предложил LancerRed.
"Ей следует взглянуть на цели миграционной политики правительства и подтолкнуть своих коллег по партии и министров к тому, чтобы они наконец начали действовать. "Иностранцев, не имеющих права на пребывание, следует более последовательно возвращать в страны их происхождения". Таким образом, будет больше крайне необходимого места для других", — написал m_w_deutsch.
"Почему же никто не говорит о последствиях нехватки жилья и чрезмерных требований? Но правительство предпочитает оформить несколько сотен тысяч нелегальных мигрантов, вместо того чтобы освободить дома путем последовательной депортации", — прокомментировал один из пользователей.

"Какой сюрприз. Теперь, когда украинцы могут без каких-либо проблем получить доступ к социальным льготам, люди этим злоупотребляют. Кто бы мог это предвидеть? Конечно, в ближайшем будущем к нам из Польши прибудут еще больше украинских беженцев", — пожаловался читатель.

"Места уже не хватает. Федеральное правительство призывают предоставить больше жилья для беженцев с Украины. Но разве не более логично призывать к закрытию границ? По крайней мере, для мигрантов из третьих стран? Разве не логичнее было бы высылать людей без статуса пребывания? О чем думают наши политики?" — отметил юзер.
Ранее руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев. Согласно письму, местные администрации исчерпали все возможности помочь беженцам и они находятся в "крайне опасном положении".
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.
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