https://ria.ru/20221024/belorussiya-1826216143.html

Лукашенко заявил, что банковская система Белоруссии выдержала санкции

Лукашенко заявил, что банковская система Белоруссии выдержала санкции - РИА Новости, 24.10.2022

Лукашенко заявил, что банковская система Белоруссии выдержала санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что банковская система страны выдержала санкции. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:46

2022-10-24T11:46

2022-10-24T12:24

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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что банковская система страны выдержала санкции."Введены беспрецедентные санкции, год фактически проработали в этом режиме. Надо отдать должное и экономике, и особенно банковской системе - мы выдержали эти санкции", - сказал Лукашенко в понедельник, принимая с докладом председателя правления Национального банка Белоруссии (центробанка) Павла Каллаура. Слова главы государства приводит официальный сайт президента.Вместе с тем президент призвал ни в коем случае не успокаиваться.Лукашенко поинтересовался у главы Нацбанка, как банковская система была мобилизована и реагировала на беспрецедентное санкционное давление. Также он коснулся темы мер по обеспечению расчетов субъектов хозяйствования по внешне-торговым операциям. "Ситуация в этом плане усложнилась. Тут не от нас зависит, больше зависит от наших партнеров - западных банков. Тем не менее, вроде бы справляемся. Но есть отдельные моменты. Я это чувствую, бывая на конкретных предприятиях", - сказал Лукашенко.В свою очередь, агентство Белта сообщило, что президент поднял на встрече с главой Нацбанка тему инфляции и доступности кредитов. "Извечная проблема: Национальный банк пытается проводить более жесткую политику; правительство, субъекты хозяйствования просят, чтобы она была помягче… Вопрос доступности кредитов. Центральный вопрос, который мы должны с Вами обсудить. Это касается поддержки реального сектора экономики", - заявил Лукашенко.Он также отметил, что в свое время в Белоруссии был инициирован ряд новаций в развитии банковской системы. "БЕЛКАРТ, ЕРИП, система передачи финансовой информации, потом сервисы мгновенных платежей. Как обстоят дела?" - поинтересовался глава государства.Президент также поручил развивать сотрудничество с азиатскими банками. "Понятно, что будущее за Азией. И повестку мирового развития сегодня задает Азия", - заметил он. Лукашенко подчеркнул, что это направление надо держать в фокусе и внимании. "Как у нас здесь развивается ситуация в сотрудничестве с азиатскими банками, азиатскими экономическими субъектами? Какие предпринимаются (действия – ред.) Национальным банком в связи с перестройкой всего мирового хозяйства на Азию? Вопрос во времени. Не упускаем ли мы здесь время?" - обозначил вопросы глава государства. Еще один вопрос, который Лукашенко захотел обсудить на встрече, - интеграционные проекты с РФ: все ли выполняется в соответствии с имеющимися договоренностями.В свою очередь, Каллаур отметил, что банковская система достойно справилась с непростой ситуацией, связанной с санкциями. "Справились благодаря профессионализму банковских работников… Вы не забудьте сказать, что нам объективно помогло справиться. Не все же вы такие великие оказались. Наверное, в мире происходило не только негативное. А какой-то негатив, по-моему, помог нам справиться", - заметил в этой связи Лукашенко."Никто в отдельности результатов не достигает. Результаты достигаются в экономике, когда есть общая целенаправленная, хорошо скоординированная работа правительства, Национального банка, банковской системы, всех других институтов. В части внешних факторов, безусловно, для нас произошли процессы перераспределения торговых потоков ", - сказал в ответ Каллаур.Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля. Западные страны также ввели санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.

https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825740146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр лукашенко, павел каллаур, россия, украина, белоруссия, в мире