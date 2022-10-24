https://ria.ru/20221024/avariya-1826175874.html

При аварии в тоннеле в Москве погиб человек

При аварии в тоннеле в Москве погиб человек - РИА Новости, 24.10.2022

При аварии в тоннеле в Москве погиб человек

Попытка отбуксировать поломавшийся автомобиль в тоннеле на севере Москвы закончилась аварией, в которой погиб пассажир иномарки, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T09:55

2022-10-24T09:55

2022-10-24T09:55

происшествия

авто

москва

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Попытка отбуксировать поломавшийся автомобиль в тоннеле на севере Москвы закончилась аварией, в которой погиб пассажир иномарки, сообщается в Telegram-канале столичной ГИБДД.По предварительным данным полиции, в Ходынском тоннеле Audi встал из-за технической неисправности, для помощи в буксировке спереди иномарки остановилась "Газель". Когда пассажир Audi вышел на дорогу, в него влетел Mitsubishi. После этого японский автомобиль столкнулся еще с двумя машинами."В результате дорожной аварии пассажир автомобиля Audi от полученных травм скончался на месте, водитель Audi с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Другие участники дорожного движения не пострадали", - говорится в сообщении.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20221017/avariya-1824562776.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф