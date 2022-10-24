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При аварии в тоннеле в Москве погиб человек - РИА Новости, 24.10.2022
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При аварии в тоннеле в Москве погиб человек
При аварии в тоннеле в Москве погиб человек - РИА Новости, 24.10.2022
При аварии в тоннеле в Москве погиб человек
Попытка отбуксировать поломавшийся автомобиль в тоннеле на севере Москвы закончилась аварией, в которой погиб пассажир иномарки, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T09:55
2022-10-24T09:55
происшествия
авто
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Попытка отбуксировать поломавшийся автомобиль в тоннеле на севере Москвы закончилась аварией, в которой погиб пассажир иномарки, сообщается в Telegram-канале столичной ГИБДД.По предварительным данным полиции, в Ходынском тоннеле Audi встал из-за технической неисправности, для помощи в буксировке спереди иномарки остановилась "Газель". Когда пассажир Audi вышел на дорогу, в него влетел Mitsubishi. После этого японский автомобиль столкнулся еще с двумя машинами."В результате дорожной аварии пассажир автомобиля Audi от полученных травм скончался на месте, водитель Audi с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Другие участники дорожного движения не пострадали", - говорится в сообщении.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20221017/avariya-1824562776.html
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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ
09:55 24.10.2022
 
При аварии в тоннеле в Москве погиб человек

На севере Москвы при попытке буксировки машины произошла авария, в которой погиб пассажир

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Попытка отбуксировать поломавшийся автомобиль в тоннеле на севере Москвы закончилась аварией, в которой погиб пассажир иномарки, сообщается в Telegram-канале столичной ГИБДД.
По предварительным данным полиции, в Ходынском тоннеле Audi встал из-за технической неисправности, для помощи в буксировке спереди иномарки остановилась "Газель". Когда пассажир Audi вышел на дорогу, в него влетел Mitsubishi. После этого японский автомобиль столкнулся еще с двумя машинами.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 12:12
Бывший замглавы столичной ГИБДД погиб в аварии, сообщил источник
"В результате дорожной аварии пассажир автомобиля Audi от полученных травм скончался на месте, водитель Audi с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Другие участники дорожного движения не пострадали", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
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ПроисшествияАвтоМоскваГИБДД МВД РФ
 
 
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