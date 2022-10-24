https://ria.ru/20221024/avariya-1826175874.html
При аварии в тоннеле в Москве погиб человек
При аварии в тоннеле в Москве погиб человек - РИА Новости, 24.10.2022
При аварии в тоннеле в Москве погиб человек
Попытка отбуксировать поломавшийся автомобиль в тоннеле на севере Москвы закончилась аварией, в которой погиб пассажир иномарки, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T09:55
2022-10-24T09:55
2022-10-24T09:55
происшествия
авто
москва
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_b418762a24ad315a99ba53490e92f4c6.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Попытка отбуксировать поломавшийся автомобиль в тоннеле на севере Москвы закончилась аварией, в которой погиб пассажир иномарки, сообщается в Telegram-канале столичной ГИБДД.По предварительным данным полиции, в Ходынском тоннеле Audi встал из-за технической неисправности, для помощи в буксировке спереди иномарки остановилась "Газель". Когда пассажир Audi вышел на дорогу, в него влетел Mitsubishi. После этого японский автомобиль столкнулся еще с двумя машинами."В результате дорожной аварии пассажир автомобиля Audi от полученных травм скончался на месте, водитель Audi с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Другие участники дорожного движения не пострадали", - говорится в сообщении.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20221017/avariya-1824562776.html
https://ria.ru/20221018/dtp-1824791530.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6860cd8987aa4af44ece2e1d5cf7dfba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ
При аварии в тоннеле в Москве погиб человек
На севере Москвы при попытке буксировки машины произошла авария, в которой погиб пассажир