https://ria.ru/20221023/zelenskiy-1826142494.html

Зеленский призвал украинцев "очень сознательно потреблять электричество"

Зеленский призвал украинцев "очень сознательно потреблять электричество" - РИА Новости, 23.10.2022

Зеленский призвал украинцев "очень сознательно потреблять электричество"

Владимир Зеленский назвал вынужденными отключения света на Украине и призвал мэров городов следить за расходом электроэнергии, так как сейчас "не время для... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T23:23

2022-10-23T23:23

2022-10-23T23:26

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал вынужденными отключения света на Украине и призвал мэров городов следить за расходом электроэнергии, так как сейчас "не время для ярких витрин и вывесок"."Во многих городах и районах нашим энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений. Это делается для того, чтобы у всех наших людей был доступ к энергии – в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме", - сказал Зеленский в своем видеообращении.Он призвал жителей Украины "очень сознательно потреблять электричество" и ограничить использование энергозатратной техники."Отдельно хочу обратиться к руководителям общин и мэрам наших городов: пожалуйста, следите, чтобы энергия не тратилась впустую. Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Нужно очень бережное отношение к энергопотреблению в публичном пространстве", - добавил Зеленский.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221022/elektroenergiya-1825982474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, украина, киев, харьков