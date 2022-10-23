https://ria.ru/20221023/zelenskiy-1826142494.html
Зеленский призвал украинцев "очень сознательно потреблять электричество"
Зеленский призвал украинцев "очень сознательно потреблять электричество" - РИА Новости, 23.10.2022
Зеленский призвал украинцев "очень сознательно потреблять электричество"
Владимир Зеленский назвал вынужденными отключения света на Украине и призвал мэров городов следить за расходом электроэнергии, так как сейчас "не время для... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T23:23
2022-10-23T23:23
2022-10-23T23:26
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
киев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал вынужденными отключения света на Украине и призвал мэров городов следить за расходом электроэнергии, так как сейчас "не время для ярких витрин и вывесок"."Во многих городах и районах нашим энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений. Это делается для того, чтобы у всех наших людей был доступ к энергии – в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме", - сказал Зеленский в своем видеообращении.Он призвал жителей Украины "очень сознательно потреблять электричество" и ограничить использование энергозатратной техники."Отдельно хочу обратиться к руководителям общин и мэрам наших городов: пожалуйста, следите, чтобы энергия не тратилась впустую. Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Нужно очень бережное отношение к энергопотреблению в публичном пространстве", - добавил Зеленский.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221022/elektroenergiya-1825982474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, киев, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Харьков
23:23 23.10.2022 (обновлено: 23:26 23.10.2022)
Зеленский призвал украинцев "очень сознательно потреблять электричество"
Зеленский призвал экономить электроэнергию на фоне массовых отключений света на Украине
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал вынужденными отключения света на Украине и призвал мэров городов следить за расходом электроэнергии, так как сейчас "не время для ярких витрин и вывесок".
"Во многих городах и районах нашим энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений. Это делается для того, чтобы у всех наших людей был доступ к энергии – в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
Он призвал жителей Украины "очень сознательно потреблять электричество" и ограничить использование энергозатратной техники.
"Отдельно хочу обратиться к руководителям общин и мэрам наших городов: пожалуйста, следите, чтобы энергия не тратилась впустую. Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Нужно очень бережное отношение к энергопотреблению в публичном пространстве", - добавил Зеленский.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ
начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Как заявлял президент Владимир Путин
, взрывом на мосту Киев
поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова
и Киева до Львова
и Ивано-Франковска
, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.