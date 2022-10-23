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Зеленский призвал украинцев "очень сознательно потреблять электричество" - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/zelenskiy-1826142494.html
Зеленский призвал украинцев "очень сознательно потреблять электричество"
Зеленский призвал украинцев "очень сознательно потреблять электричество" - РИА Новости, 23.10.2022
Зеленский призвал украинцев "очень сознательно потреблять электричество"
Владимир Зеленский назвал вынужденными отключения света на Украине и призвал мэров городов следить за расходом электроэнергии, так как сейчас "не время для... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T23:23
2022-10-23T23:26
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
киев
харьков
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал вынужденными отключения света на Украине и призвал мэров городов следить за расходом электроэнергии, так как сейчас "не время для ярких витрин и вывесок"."Во многих городах и районах нашим энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений. Это делается для того, чтобы у всех наших людей был доступ к энергии – в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме", - сказал Зеленский в своем видеообращении.Он призвал жителей Украины "очень сознательно потреблять электричество" и ограничить использование энергозатратной техники."Отдельно хочу обратиться к руководителям общин и мэрам наших городов: пожалуйста, следите, чтобы энергия не тратилась впустую. Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Нужно очень бережное отношение к энергопотреблению в публичном пространстве", - добавил Зеленский.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221022/elektroenergiya-1825982474.html
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в мире, владимир зеленский, украина, киев, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Харьков
23:23 23.10.2022 (обновлено: 23:26 23.10.2022)
 
Зеленский призвал украинцев "очень сознательно потреблять электричество"

Зеленский призвал экономить электроэнергию на фоне массовых отключений света на Украине

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал вынужденными отключения света на Украине и призвал мэров городов следить за расходом электроэнергии, так как сейчас "не время для ярких витрин и вывесок".
"Во многих городах и районах нашим энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений. Это делается для того, чтобы у всех наших людей был доступ к энергии – в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
Он призвал жителей Украины "очень сознательно потреблять электричество" и ограничить использование энергозатратной техники.
"Отдельно хочу обратиться к руководителям общин и мэрам наших городов: пожалуйста, следите, чтобы энергия не тратилась впустую. Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Нужно очень бережное отношение к энергопотреблению в публичном пространстве", - добавил Зеленский.
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
Вчера, 23:56Специальная военная операция на Украине
На Украине обесточены почти 1,3 миллиона абонентов, сообщил офис Зеленского
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаКиевХарьков
 
 
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