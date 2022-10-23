https://ria.ru/20221023/zaporozhe-1826046547.html

В Запорожской области возложили цветы на мемориале на линии "Вотан"

В Запорожской области возложили цветы на мемориале на линии "Вотан" - РИА Новости, 23.10.2022

В Запорожской области возложили цветы на мемориале на линии "Вотан"

Жители Запорожской области почтили память освободителей Мелитополя от фашистов в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы на мемориальном комплексе на... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T13:26

2022-10-23T13:26

2022-10-23T14:14

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общество

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МОРДВИНОВКА (Запорожская область), 23 окт - РИА Новости. Жители Запорожской области почтили память освободителей Мелитополя от фашистов в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы на мемориальном комплексе на линии "Вотан" в селе Мордвиновка, передает корреспондент РИА Новости.В селе Мордвиновка Мелитопольского района прошла церемония памяти советских воинов, освободивших Мелитополь и район у мемориала на линии "Вотан", бывшем укрепрайоне немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Жители области возложили цветы, минутой молчания почтили память освободителей."Мемориал "Вотан" для нашего региона очень символичный комплекс. Он символизирует окончание войны для Мелитопольщины. Поэтому, несмотря на непогоду, сегодня сюда приехали большое количество людей", - сказал журналистам глава Мелитопольского района Андрей Сигута.Он добавил, что благодаря освобождению Запорожской области в 2022 году отмечать подобные даты можно совершенно спокойно, а не как это было при киевском режиме - "тихо"."Мы, наконец-то, отмечаем этот праздник как народ-победитель", - подчеркнул глава Мелитопольского района.

https://ria.ru/20221005/melitopol-1821672555.html

https://ria.ru/20220708/odessa-1801095656.html

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Дарья Буймова

запорожская область, мелитополь, общество