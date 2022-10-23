https://ria.ru/20221023/zaporozhe-1826046547.html
В Запорожской области возложили цветы на мемориале на линии "Вотан"
В Запорожской области возложили цветы на мемориале на линии "Вотан" - РИА Новости, 23.10.2022
В Запорожской области возложили цветы на мемориале на линии "Вотан"
Жители Запорожской области почтили память освободителей Мелитополя от фашистов в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы на мемориальном комплексе на... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T13:26
2022-10-23T13:26
2022-10-23T14:14
запорожская область
мелитополь
общество
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МОРДВИНОВКА (Запорожская область), 23 окт - РИА Новости. Жители Запорожской области почтили память освободителей Мелитополя от фашистов в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы на мемориальном комплексе на линии "Вотан" в селе Мордвиновка, передает корреспондент РИА Новости.В селе Мордвиновка Мелитопольского района прошла церемония памяти советских воинов, освободивших Мелитополь и район у мемориала на линии "Вотан", бывшем укрепрайоне немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Жители области возложили цветы, минутой молчания почтили память освободителей."Мемориал "Вотан" для нашего региона очень символичный комплекс. Он символизирует окончание войны для Мелитопольщины. Поэтому, несмотря на непогоду, сегодня сюда приехали большое количество людей", - сказал журналистам глава Мелитопольского района Андрей Сигута.Он добавил, что благодаря освобождению Запорожской области в 2022 году отмечать подобные даты можно совершенно спокойно, а не как это было при киевском режиме - "тихо"."Мы, наконец-то, отмечаем этот праздник как народ-победитель", - подчеркнул глава Мелитопольского района.
https://ria.ru/20221005/melitopol-1821672555.html
https://ria.ru/20220708/odessa-1801095656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, мелитополь, общество
Запорожская область, Мелитополь, Общество
13:26 23.10.2022 (обновлено: 14:14 23.10.2022)
В Запорожской области возложили цветы на мемориале на линии "Вотан"
Жители Запорожской области почтили память освободителей Мелитополя от фашистов
МОРДВИНОВКА (Запорожская область), 23 окт - РИА Новости. Жители Запорожской области почтили память освободителей Мелитополя от фашистов в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы на мемориальном комплексе на линии "Вотан" в селе Мордвиновка, передает корреспондент РИА Новости.
В селе Мордвиновка Мелитопольского района прошла церемония памяти советских воинов, освободивших Мелитополь
и район у мемориала на линии "Вотан", бывшем укрепрайоне немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Жители области возложили цветы, минутой молчания почтили память освободителей.
"Мемориал "Вотан" для нашего региона очень символичный комплекс. Он символизирует окончание войны для Мелитопольщины. Поэтому, несмотря на непогоду, сегодня сюда приехали большое количество людей", - сказал журналистам глава Мелитопольского района Андрей Сигута.
Он добавил, что благодаря освобождению Запорожской области в 2022 году отмечать подобные даты можно совершенно спокойно, а не как это было при киевском режиме - "тихо".
"Мы, наконец-то, отмечаем этот праздник как народ-победитель", - подчеркнул глава Мелитопольского района.