https://ria.ru/20221023/zaderzhanie-1826033180.html

Эксперт назвал задержание СБУ главы "Мотор Сич" расправой

Эксперт назвал задержание СБУ главы "Мотор Сич" расправой - РИА Новости, 23.10.2022

Эксперт назвал задержание СБУ главы "Мотор Сич" расправой

Задержание президента "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаева - это расправа и попытка запугать всех, кто объективно оценивает режим Владимира Зеленского как... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T11:30

2022-10-23T11:30

2022-10-23T11:30

вячеслав богуслаев

владимир зеленский

игорь коротченко

украина

россия

мотор сич

в мире

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Задержание президента "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаева - это расправа и попытка запугать всех, кто объективно оценивает режим Владимира Зеленского как разрушительный для Украины, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее Служба безопасности Украины подтвердила задержание директора украинского завода "Мотор Сич", а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, их подозревают в работе на РФ. Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "коллаборационная деятельность, пособничество государству-агрессору"."Богуслаев известен как руководитель, который сохранил "Мотор Сич", успешно работающее предприятие. Его работа была отмечена высшими государственными наградами, он получил звание героя Украины. Он отличался критическим складом ума и объективно оценивал то, что происходит", - сказал РИА Новости Коротченко."Это просто расправа и попытка запугать всех тех, кто объективно оценивает роль Зеленского, как разрушительную для своей страны", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221023/zaderzhanie-1826020861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вячеслав богуслаев, владимир зеленский, игорь коротченко, украина, россия, мотор сич, в мире