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Эксперт назвал задержание СБУ главы "Мотор Сич" расправой - РИА Новости, 23.10.2022
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Эксперт назвал задержание СБУ главы "Мотор Сич" расправой
Эксперт назвал задержание СБУ главы "Мотор Сич" расправой - РИА Новости, 23.10.2022
Эксперт назвал задержание СБУ главы "Мотор Сич" расправой
Задержание президента "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаева - это расправа и попытка запугать всех, кто объективно оценивает режим Владимира Зеленского как... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T11:30
2022-10-23T11:30
вячеслав богуслаев
владимир зеленский
игорь коротченко
украина
россия
мотор сич
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Задержание президента "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаева - это расправа и попытка запугать всех, кто объективно оценивает режим Владимира Зеленского как разрушительный для Украины, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее Служба безопасности Украины подтвердила задержание директора украинского завода "Мотор Сич", а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, их подозревают в работе на РФ. Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "коллаборационная деятельность, пособничество государству-агрессору"."Богуслаев известен как руководитель, который сохранил "Мотор Сич", успешно работающее предприятие. Его работа была отмечена высшими государственными наградами, он получил звание героя Украины. Он отличался критическим складом ума и объективно оценивал то, что происходит", - сказал РИА Новости Коротченко."Это просто расправа и попытка запугать всех тех, кто объективно оценивает роль Зеленского, как разрушительную для своей страны", - подчеркнул он.
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вячеслав богуслаев, владимир зеленский, игорь коротченко, украина, россия, мотор сич, в мире
Вячеслав Богуслаев, Владимир Зеленский, Игорь Коротченко, Украина, Россия, Мотор Сич, В мире
11:30 23.10.2022
 
Эксперт назвал задержание СБУ главы "Мотор Сич" расправой

Эксперт назвал задержание СБУ главы "Мотор Сич" расправой за объективную оценку режима

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Задержание президента "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаева - это расправа и попытка запугать всех, кто объективно оценивает режим Владимира Зеленского как разрушительный для Украины, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее Служба безопасности Украины подтвердила задержание директора украинского завода "Мотор Сич", а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, их подозревают в работе на РФ. Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "коллаборационная деятельность, пособничество государству-агрессору".
Задержание директора Мотор Сич сотрудниками СБУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
09:56
В СБУ подтвердили информацию о задержании директора "Мотор Сич"
"Богуслаев известен как руководитель, который сохранил "Мотор Сич", успешно работающее предприятие. Его работа была отмечена высшими государственными наградами, он получил звание героя Украины. Он отличался критическим складом ума и объективно оценивал то, что происходит", - сказал РИА Новости Коротченко.
"Это просто расправа и попытка запугать всех тех, кто объективно оценивает роль Зеленского, как разрушительную для своей страны", - подчеркнул он.
Вячеслав Богуслаев - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
Вчера, 22:33
Директора украинского завода "Мотор Сич" обвинили в госизмене
 
Вячеслав БогуслаевВладимир ЗеленскийИгорь КоротченкоУкраинаРоссияМотор СичВ мире
 
 
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