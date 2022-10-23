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В СБУ подтвердили информацию о задержании директора "Мотор Сич" - РИА Новости, 23.10.2022
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В СБУ подтвердили информацию о задержании директора "Мотор Сич"
В СБУ подтвердили информацию о задержании директора "Мотор Сич" - РИА Новости, 23.10.2022
В СБУ подтвердили информацию о задержании директора "Мотор Сич"
Служба безопасности Украины подтвердила задержание директора украинского завода "Мотор Сич", а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T09:56
2022-10-23T11:48
россия
служба безопасности украины
мотор сич
в мире
украина
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила задержание директора украинского завода "Мотор Сич", а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, их подозревают в работе на РФ.Ранее запорожское издание "ЗаБору" со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что правоохранители провели обыски у директора украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и везут его под конвоем в Киев.Фамилии в СБУ не называют. Директором "Мотор Сич" является Вячеслав Богуслаев. Он Герой Украины, бывший депутат Верховной рады."СБУ задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич" по подозрению в работе на РФ… Задержание произошло в рамках уголовного производства относительно незаконной поставки со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.По информации ведомства, также задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. В СБУ утверждают, что задержанные "наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей" в другую страну.В ведомстве также полагают, что чиновники "действовали в сговоре" с представителями российского "Ростеха"."Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность, пособничество государству-агрессору", - добавили в СБУ.Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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россия, служба безопасности украины, мотор сич, в мире, украина
Россия, Служба безопасности Украины, Мотор Сич, В мире, Украина
09:56 23.10.2022 (обновлено: 11:48 23.10.2022)
 
В СБУ подтвердили информацию о задержании директора "Мотор Сич"

В СБУ подтвердили данные о задержании главы "Мотор Сич" по подозрению в работе на Россию

© Фото : Служба безпеки УкраїниЗадержание директора "Мотор Сич" сотрудниками СБУ
Задержание директора Мотор Сич сотрудниками СБУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Фото : Служба безпеки України
Задержание директора "Мотор Сич" сотрудниками СБУ
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила задержание директора украинского завода "Мотор Сич", а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, их подозревают в работе на РФ.
Ранее запорожское издание "ЗаБору" со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что правоохранители провели обыски у директора украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и везут его под конвоем в Киев.
Фамилии в СБУ не называют. Директором "Мотор Сич" является Вячеслав Богуслаев. Он Герой Украины, бывший депутат Верховной рады.
"СБУ задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич" по подозрению в работе на РФ… Задержание произошло в рамках уголовного производства относительно незаконной поставки со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
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По информации ведомства, также задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. В СБУ утверждают, что задержанные "наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей" в другую страну.
В ведомстве также полагают, что чиновники "действовали в сговоре" с представителями российского "Ростеха".
"Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность, пособничество государству-агрессору", - добавили в СБУ.
Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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