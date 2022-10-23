https://ria.ru/20221023/zaderzhanie-1826020861.html

В СБУ подтвердили информацию о задержании директора "Мотор Сич"

В СБУ подтвердили информацию о задержании директора "Мотор Сич" - РИА Новости, 23.10.2022

В СБУ подтвердили информацию о задержании директора "Мотор Сич"

Служба безопасности Украины подтвердила задержание директора украинского завода "Мотор Сич", а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T09:56

2022-10-23T09:56

2022-10-23T11:48

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мотор сич

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила задержание директора украинского завода "Мотор Сич", а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, их подозревают в работе на РФ.Ранее запорожское издание "ЗаБору" со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что правоохранители провели обыски у директора украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и везут его под конвоем в Киев.Фамилии в СБУ не называют. Директором "Мотор Сич" является Вячеслав Богуслаев. Он Герой Украины, бывший депутат Верховной рады."СБУ задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич" по подозрению в работе на РФ… Задержание произошло в рамках уголовного производства относительно незаконной поставки со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.По информации ведомства, также задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. В СБУ утверждают, что задержанные "наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей" в другую страну.В ведомстве также полагают, что чиновники "действовали в сговоре" с представителями российского "Ростеха"."Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность, пособничество государству-агрессору", - добавили в СБУ.Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220824/bankrotstvo-1811876553.html

https://ria.ru/20211007/vertolety-1753454718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, служба безопасности украины, мотор сич, в мире, украина