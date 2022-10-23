https://ria.ru/20221023/zaderzhanie-1825984758.html

Жителя Лисичанска задержали за передачу данных украинским спецслужбам

Жителя Лисичанска задержали за передачу данных украинским спецслужбам - РИА Новости, 23.10.2022

Жителя Лисичанска задержали за передачу данных украинским спецслужбам

Сотрудники правоохранительных органов ЛНР задержали жителя города Лисичанска, передававшего Службе безопасности Украины данные о местах дислокации и... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T00:18

2022-10-23T00:18

2022-10-23T05:58

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

украина

служба безопасности украины

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ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов ЛНР задержали жителя города Лисичанска, передававшего Службе безопасности Украины данные о местах дислокации и передвижении военнослужащих республики, сообщил РИА Новости представитель силовых структур региона."Правоохранительными органами ЛНР задержан уроженец Лисичанска Денис Мащенко. Он был завербован сотрудниками СБУ. По их заданиям, он собирал и передавал сведения о местах дислокации Народной милиции ЛНР и ДНР, а также сведения об ополченцах, воюющих против украинских националистов", - сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.

https://radiosputnik.ria.ru/20221019/lnr-1825214717.html

лисичанск

луганская народная республика

украина

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лисичанск, луганская народная республика, украина, служба безопасности украины