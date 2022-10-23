https://ria.ru/20221023/zaderzhanie-1825984758.html
Жителя Лисичанска задержали за передачу данных украинским спецслужбам
Жителя Лисичанска задержали за передачу данных украинским спецслужбам - РИА Новости, 23.10.2022
Жителя Лисичанска задержали за передачу данных украинским спецслужбам
Сотрудники правоохранительных органов ЛНР задержали жителя города Лисичанска, передававшего Службе безопасности Украины данные о местах дислокации и... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T00:18
2022-10-23T00:18
2022-10-23T05:58
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
украина
служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов ЛНР задержали жителя города Лисичанска, передававшего Службе безопасности Украины данные о местах дислокации и передвижении военнослужащих республики, сообщил РИА Новости представитель силовых структур региона."Правоохранительными органами ЛНР задержан уроженец Лисичанска Денис Мащенко. Он был завербован сотрудниками СБУ. По их заданиям, он собирал и передавал сведения о местах дислокации Народной милиции ЛНР и ДНР, а также сведения об ополченцах, воюющих против украинских националистов", - сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.
https://radiosputnik.ria.ru/20221019/lnr-1825214717.html
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лисичанск, луганская народная республика, украина, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Украина, Служба безопасности Украины
00:18 23.10.2022 (обновлено: 05:58 23.10.2022)
Жителя Лисичанска задержали за передачу данных украинским спецслужбам
МВД ЛНР задержало жителя Лисичанска, передававшего СБУ данные о военнослужащих республики