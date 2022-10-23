https://ria.ru/20221023/yasinovataya-1826082022.html
При обстреле Ясиноватой ВСУ пострадали две мирные жительницы
При обстреле Ясиноватой ВСУ пострадали две мирные жительницы - РИА Новости, 23.10.2022
При обстреле Ясиноватой ВСУ пострадали две мирные жительницы
Две мирные жительницы пострадали в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T16:52
2022-10-23T16:52
2022-10-23T16:52
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики обстреляли Ясиноватую. По ул. Ломоносова ранена женщина 1951 г. р. По ул. Днепропетровской ранение получила женщина 1955 г. р.". - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
При обстреле Ясиноватой ВСУ пострадали две мирные жительницы
В ДНР сообщили, что при обстреле ВСУ Ясиноватой пострадали две мирные жительницы