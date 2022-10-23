https://ria.ru/20221023/yasinovataya-1826082022.html

При обстреле Ясиноватой ВСУ пострадали две мирные жительницы

При обстреле Ясиноватой ВСУ пострадали две мирные жительницы - РИА Новости, 23.10.2022

При обстреле Ясиноватой ВСУ пострадали две мирные жительницы

Две мирные жительницы пострадали в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T16:52

2022-10-23T16:52

2022-10-23T16:52

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики обстреляли Ясиноватую. По ул. Ломоносова ранена женщина 1951 г. р. По ул. Днепропетровской ранение получила женщина 1955 г. р.". - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ясиноватая, донецкая народная республика