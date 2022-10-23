https://ria.ru/20221023/velikobritaniya-1826040153.html
Джонсон и Сунак провели переговоры, сообщили СМИ
Джонсон и Сунак провели переговоры, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.10.2022
Джонсон и Сунак провели переговоры, сообщили СМИ
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и экс-глава минфина страны Риши Сунак провели в субботу переговоры, но не заключали никаких соглашений,... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T12:25
2022-10-23T12:25
2022-10-23T12:25
в мире
борис джонсон
риши сунак
лиз трасс
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и экс-глава минфина страны Риши Сунак провели в субботу переговоры, но не заключали никаких соглашений, сообщает газета Telegraph.Ранее газета Times писала, что Джонсон может провести встречу с Сунаком на фоне сведений о том, что они могут баллотироваться на пост премьера.По информации Telegraph, переговоры между экс-премьером и бывшим министром финансов состоялись в субботу. Как пишет издание, Джонсон заявил своим сторонникам, что не заключал какой-либо сделки с Сунаком и продолжит борьбу за лидерство в Консервативной партии.Ранее сообщалось, что и Джонсон, и Сунак получили поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны, однако они еще не выдвинули свои кандидатуры.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://ria.ru/20221023/dzhonson-1826038746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, риши сунак, лиз трасс, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Борис Джонсон, Риши Сунак, Лиз Трасс, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
Джонсон и Сунак провели переговоры, сообщили СМИ
Telegraph: Джонсон и Сунак провели переговоры, но никаких соглашений не заключали