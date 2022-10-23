https://ria.ru/20221023/velikobritaniya-1826040153.html

Джонсон и Сунак провели переговоры, сообщили СМИ

Джонсон и Сунак провели переговоры, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.10.2022

Джонсон и Сунак провели переговоры, сообщили СМИ

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и экс-глава минфина страны Риши Сунак провели в субботу переговоры, но не заключали никаких соглашений,... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T12:25

2022-10-23T12:25

2022-10-23T12:25

в мире

борис джонсон

риши сунак

лиз трасс

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и экс-глава минфина страны Риши Сунак провели в субботу переговоры, но не заключали никаких соглашений, сообщает газета Telegraph.Ранее газета Times писала, что Джонсон может провести встречу с Сунаком на фоне сведений о том, что они могут баллотироваться на пост премьера.По информации Telegraph, переговоры между экс-премьером и бывшим министром финансов состоялись в субботу. Как пишет издание, Джонсон заявил своим сторонникам, что не заключал какой-либо сделки с Сунаком и продолжит борьбу за лидерство в Консервативной партии.Ранее сообщалось, что и Джонсон, и Сунак получили поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны, однако они еще не выдвинули свои кандидатуры.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221023/dzhonson-1826038746.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, борис джонсон, риши сунак, лиз трасс, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии