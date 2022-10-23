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Урегулирование на Украине возможно лишь на условиях Киева, заявил Макрон - РИА Новости, 23.10.2022
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Урегулирование на Украине возможно лишь на условиях Киева, заявил Макрон
Урегулирование на Украине возможно лишь на условиях Киева, заявил Макрон - РИА Новости, 23.10.2022
Урегулирование на Украине возможно лишь на условиях Киева, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Рим в воскресенье заявил, что верит в перспективу мирного урегулирования конфликта на Украине, но лишь на... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T20:38
2022-10-23T20:38
в мире
эммануэль макрон
украина
россия
киев
франция
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ПАРИЖ, 23 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Рим в воскресенье заявил, что верит в перспективу мирного урегулирования конфликта на Украине, но лишь на условиях Киева."Мир на Украине возможен, единственный мир – такой, каким выберут его украинцы и когда они это сделают, чтобы он позволил им сохранить их права как суверенного народа", - сказал Макрон, выступая на открытии международного форума "Воззвание к миру", которое транслировалось официальным аккаунтом Елисейского дворца в Twitter."Говорить о мире и призывать к миру может быть невыносимым для тех, кто сейчас борется за свободу, и может дать им ощущение, что их предали. Часто те, кто говорили о мире, были непонятны и это воспринималось, как поражение. Нельзя допустить, чтобы понятие мира сегодня было заложником российских властей. Это не их слово. Мир сегодня не означает установления законов того, кто сильнее, ни прекращения огня, которое только закрепит такое положение дел", - добавил он.Макрон отметил, что важно продолжать вести диалог с Россией и с Украиной, добавив, что "наступит момент", когда обе стороны смогут сесть за стол переговоров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
https://ria.ru/20221023/slutskiy-1826101879.html
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в мире, эммануэль макрон, украина, россия, киев, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Украина, Россия, Киев, Франция
20:38 23.10.2022
 
Урегулирование на Украине возможно лишь на условиях Киева, заявил Макрон

Макрон заявил, что верит в урегулирование конфликта на Украине лишь на условиях Киева.

© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Рим в воскресенье заявил, что верит в перспективу мирного урегулирования конфликта на Украине, но лишь на условиях Киева.
"Мир на Украине возможен, единственный мир – такой, каким выберут его украинцы и когда они это сделают, чтобы он позволил им сохранить их права как суверенного народа", - сказал Макрон, выступая на открытии международного форума "Воззвание к миру", которое транслировалось официальным аккаунтом Елисейского дворца в Twitter.
"Говорить о мире и призывать к миру может быть невыносимым для тех, кто сейчас борется за свободу, и может дать им ощущение, что их предали. Часто те, кто говорили о мире, были непонятны и это воспринималось, как поражение. Нельзя допустить, чтобы понятие мира сегодня было заложником российских властей. Это не их слово. Мир сегодня не означает установления законов того, кто сильнее, ни прекращения огня, которое только закрепит такое положение дел", - добавил он.
Макрон отметил, что важно продолжать вести диалог с Россией и с Украиной, добавив, что "наступит момент", когда обе стороны смогут сесть за стол переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
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