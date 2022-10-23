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Москвичей предупредили об ухудшении видимости - РИА Новости, 23.10.2022
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Москвичей предупредили об ухудшении видимости
Москвичей предупредили об ухудшении видимости - РИА Новости, 23.10.2022
Москвичей предупредили об ухудшении видимости
Туман в Москве с ухудшением видимости до 300-500 метров ожидается до утра понедельника, сообщает столичное ГУМЧС. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T17:00
2022-10-23T17:00
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Туман в Москве с ухудшением видимости до 300-500 метров ожидается до утра понедельника, сообщает столичное ГУМЧС."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до утра 24 октября, местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300-500 метров", - говорится в сообщении.Спасатели МЧС рекомендуют не оставлять детей без присмотра и избегать водителям внезапных маневров на дороге.
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москва, гидрометцентр
Москва, Гидрометцентр
17:00 23.10.2022
 
Москвичей предупредили об ухудшении видимости

Туман с ухудшением видимости сохранится в Москве до утра понедельника

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из улиц в центре Москвы
Автомобильное движение на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобильное движение на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Туман в Москве с ухудшением видимости до 300-500 метров ожидается до утра понедельника, сообщает столичное ГУМЧС.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до утра 24 октября, местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300-500 метров", - говорится в сообщении.
Спасатели МЧС рекомендуют не оставлять детей без присмотра и избегать водителям внезапных маневров на дороге.
Москва - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 11:33
Синоптик Тишковец заявил, что Москва попала в кольцо снежинок
 
МоскваГидрометцентр
 
 
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