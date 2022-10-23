https://ria.ru/20221023/tuman-1826084092.html

Москвичей предупредили об ухудшении видимости

Москвичей предупредили об ухудшении видимости - РИА Новости, 23.10.2022

Москвичей предупредили об ухудшении видимости

Туман в Москве с ухудшением видимости до 300-500 метров ожидается до утра понедельника, сообщает столичное ГУМЧС. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T17:00

2022-10-23T17:00

2022-10-23T17:00

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Туман в Москве с ухудшением видимости до 300-500 метров ожидается до утра понедельника, сообщает столичное ГУМЧС."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до утра 24 октября, местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300-500 метров", - говорится в сообщении.Спасатели МЧС рекомендуют не оставлять детей без присмотра и избегать водителям внезапных маневров на дороге.

https://ria.ru/20221021/sneg-1825600669.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, гидрометцентр