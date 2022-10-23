https://ria.ru/20221023/tanki-1826065663.html
ВС России уничтожили почти шесть тысяч украинских танков с 24 февраля
ВС России уничтожили почти шесть тысяч украинских танков с 24 февраля - РИА Новости, 23.10.2022
ВС России уничтожили почти шесть тысяч украинских танков с 24 февраля
Уже почти 6 тысяч украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:21
2022-10-23T15:21
2022-10-23T15:21
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Уже почти 6 тысяч украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 325 самолетов, 162 вертолета, 2323 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5997 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3517 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6720 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили почти шесть тысяч украинских танков с 24 февраля
Минобороны: ВС России уничтожили 5997 украинских танков с начала спецоперации