https://ria.ru/20221023/sotrudnichestvo-1826001731.html
В Иране намерены обсудить c Россией энергетику и сельхозэкспорт
В Иране намерены обсудить c Россией энергетику и сельхозэкспорт - РИА Новости, 23.10.2022
В Иране намерены обсудить c Россией энергетику и сельхозэкспорт
Тегеран и Москва в ходе предстоящего 16-го заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обсудят разработку нефтяных... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T04:57
2022-10-23T04:57
2022-10-23T05:00
экономика
иран
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Тегеран и Москва в ходе предстоящего 16-го заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обсудят разработку нефтяных месторождений Ирана, сельскохозяйственный экспорт, а также проблемы ТК "Север-Юг", заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти исламской республики Али Форузанде.16-е заседание российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Чеченской республике с 29 октября по 1 ноября. В заседании, по словам Форузанде, примет участие министр нефти Ирана Джавад Оуджи."В ходе заседания этой комиссии стороны обсудят вопросы в энергетической сфере, а именно - разработку нефтяных месторождений Ирана и обмен нефтью и газом между двумя странами, взаимный экспорт сельскохозяйственной продукции. Стороны также обменяются мнениями по поводу реализации действующих соглашений между двумя странами", - сказал Форузанде.Он отметил, что стороны обсудят основные проблемы, препятствующие открытию транспортного коридора "Север-Юг", соединяющего Россию с Индийским океаном через территорию Ирана. По словам представителя миннефти республики, предметом обсуждения станут и действующие соглашения, заключенные между Тегераном и Москвой.
https://ria.ru/20221018/sotrudnichestvo-1824974068.html
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экономика, иран, россия, цены на нефть
Экономика, Иран, Россия, Цены на нефть
04:57 23.10.2022 (обновлено: 05:00 23.10.2022)
В Иране намерены обсудить c Россией энергетику и сельхозэкспорт
Миннефти ИРИ: российско-иранская комиссия обсудит энергетику и сельхозэкспорт
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Тегеран и Москва в ходе предстоящего 16-го заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обсудят разработку нефтяных месторождений Ирана, сельскохозяйственный экспорт, а также проблемы ТК "Север-Юг", заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти исламской республики Али Форузанде.
16-е заседание российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Чеченской республике с 29 октября по 1 ноября. В заседании, по словам Форузанде, примет участие министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
"В ходе заседания этой комиссии стороны обсудят вопросы в энергетической сфере, а именно - разработку нефтяных месторождений Ирана и обмен нефтью и газом между двумя странами, взаимный экспорт сельскохозяйственной продукции. Стороны также обменяются мнениями по поводу реализации действующих соглашений между двумя странами", - сказал Форузанде.
Он отметил, что стороны обсудят основные проблемы, препятствующие открытию транспортного коридора "Север-Юг", соединяющего Россию с Индийским океаном
через территорию Ирана. По словам представителя миннефти республики, предметом обсуждения станут и действующие соглашения, заключенные между Тегераном и Москвой.