https://ria.ru/20221023/sotrudnichestvo-1826001731.html

В Иране намерены обсудить c Россией энергетику и сельхозэкспорт

В Иране намерены обсудить c Россией энергетику и сельхозэкспорт - РИА Новости, 23.10.2022

В Иране намерены обсудить c Россией энергетику и сельхозэкспорт

Тегеран и Москва в ходе предстоящего 16-го заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обсудят разработку нефтяных... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T04:57

2022-10-23T04:57

2022-10-23T05:00

экономика

иран

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Тегеран и Москва в ходе предстоящего 16-го заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обсудят разработку нефтяных месторождений Ирана, сельскохозяйственный экспорт, а также проблемы ТК "Север-Юг", заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти исламской республики Али Форузанде.16-е заседание российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Чеченской республике с 29 октября по 1 ноября. В заседании, по словам Форузанде, примет участие министр нефти Ирана Джавад Оуджи."В ходе заседания этой комиссии стороны обсудят вопросы в энергетической сфере, а именно - разработку нефтяных месторождений Ирана и обмен нефтью и газом между двумя странами, взаимный экспорт сельскохозяйственной продукции. Стороны также обменяются мнениями по поводу реализации действующих соглашений между двумя странами", - сказал Форузанде.Он отметил, что стороны обсудят основные проблемы, препятствующие открытию транспортного коридора "Север-Юг", соединяющего Россию с Индийским океаном через территорию Ирана. По словам представителя миннефти республики, предметом обсуждения станут и действующие соглашения, заключенные между Тегераном и Москвой.

https://ria.ru/20221018/sotrudnichestvo-1824974068.html

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экономика, иран, россия, цены на нефть