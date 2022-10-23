18:29 23.10.2022 (обновлено: 20:02 23.10.2022)
Слуцкий назвал призывы Зеленского агонией от осознания провала
Слуцкий назвал призывы Зеленского ударить по России агонией от осознания провала
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Призывы Владимира Зеленского нанести удары по Кремлю свидетельствуют о его агонии на фоне провала проекта "анти-Россия", написал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
По мнению депутата, украинский президент откровенно провоцирует третью мировую войну. Слуцкий подчеркнул, что Москва ответит в случае агрессии со стороны Запада, однако это уже будет противостояние, которое инициировали страны НАТО. При этом на Западе все больше политиков приходят к выводу, что прямой конфликт допустить нельзя. Многие также критикуют факт оказания помощи Украине, отметил парламентарий.
"На этом фоне призывы Зеленского звучат как агония и следствие "шока" от наступающего осознания грядущего провала проекта "антиРоссия", — подытожил Слуцкий.
В начале октября Зеленский выступил по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи и призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно. Позже в офисе Зеленского пояснили, что под "превентивными ударами" он имел в виду санкции.
В Кремле на это заметили, что на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.