Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал призывы Зеленского агонией от осознания провала - РИА Новости, 23.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221023/slutskiy-1826101879.html
Слуцкий назвал призывы Зеленского агонией от осознания провала
Слуцкий назвал призывы Зеленского агонией от осознания провала - РИА Новости, 23.10.2022
Слуцкий назвал призывы Зеленского агонией от осознания провала
Призывы Владимира Зеленского нанести удары по Кремлю свидетельствуют о его агонии на фоне провала проекта "анти-Россия", написал в Telegram-канале глава... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T18:29
2022-10-23T20:02
в мире
россия
москва
нато
госдума рф
лдпр
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4af24013ca5ed71f953143fa28a900ac.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Призывы Владимира Зеленского нанести удары по Кремлю свидетельствуют о его агонии на фоне провала проекта "анти-Россия", написал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.По мнению депутата, украинский президент откровенно провоцирует третью мировую войну. Слуцкий подчеркнул, что Москва ответит в случае агрессии со стороны Запада, однако это уже будет противостояние, которое инициировали страны НАТО. При этом на Западе все больше политиков приходят к выводу, что прямой конфликт допустить нельзя. Многие также критикуют факт оказания помощи Украине, отметил парламентарий."На этом фоне призывы Зеленского звучат как агония и следствие "шока" от наступающего осознания грядущего провала проекта "антиРоссия", — подытожил Слуцкий.В начале октября Зеленский выступил по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи и призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно. Позже в офисе Зеленского пояснили, что под "превентивными ударами" он имел в виду санкции.В Кремле на это заметили, что на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.
https://ria.ru/20221021/ermak-1825539096.html
https://ria.ru/20221023/zelenskiy-1826017892.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260711_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_9a88e906304b244f9f6362f63b295211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, нато, госдума рф, лдпр, украина, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик)
В мире, Россия, Москва, НАТО, Госдума РФ, ЛДПР, Украина, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик)
18:29 23.10.2022 (обновлено: 20:02 23.10.2022)
 
Слуцкий назвал призывы Зеленского агонией от осознания провала

Слуцкий назвал призывы Зеленского ударить по России агонией от осознания провала

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Призывы Владимира Зеленского нанести удары по Кремлю свидетельствуют о его агонии на фоне провала проекта "анти-Россия", написал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
По мнению депутата, украинский президент откровенно провоцирует третью мировую войну. Слуцкий подчеркнул, что Москва ответит в случае агрессии со стороны Запада, однако это уже будет противостояние, которое инициировали страны НАТО. При этом на Западе все больше политиков приходят к выводу, что прямой конфликт допустить нельзя. Многие также критикуют факт оказания помощи Украине, отметил парламентарий.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 03:38Специальная военная операция на Украине
Глава офиса Зеленского обозвал призывающих к миру на Западе
"На этом фоне призывы Зеленского звучат как агония и следствие "шока" от наступающего осознания грядущего провала проекта "антиРоссия", — подытожил Слуцкий.
В начале октября Зеленский выступил по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи и призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно. Позже в офисе Зеленского пояснили, что под "превентивными ударами" он имел в виду санкции.
В Кремле на это заметили, что на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
09:26
"Не впутывай нас!" Новое заявление Зеленского взбесило британцев
 
В миреРоссияМоскваНАТОГосдума РФЛДПРУкраинаВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала