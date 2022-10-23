https://ria.ru/20221023/slutskiy-1826101879.html

Слуцкий назвал призывы Зеленского агонией от осознания провала

Слуцкий назвал призывы Зеленского агонией от осознания провала - РИА Новости, 23.10.2022

Слуцкий назвал призывы Зеленского агонией от осознания провала

Призывы Владимира Зеленского нанести удары по Кремлю свидетельствуют о его агонии на фоне провала проекта "анти-Россия", написал в Telegram-канале глава... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T18:29

2022-10-23T18:29

2022-10-23T20:02

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Призывы Владимира Зеленского нанести удары по Кремлю свидетельствуют о его агонии на фоне провала проекта "анти-Россия", написал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.По мнению депутата, украинский президент откровенно провоцирует третью мировую войну. Слуцкий подчеркнул, что Москва ответит в случае агрессии со стороны Запада, однако это уже будет противостояние, которое инициировали страны НАТО. При этом на Западе все больше политиков приходят к выводу, что прямой конфликт допустить нельзя. Многие также критикуют факт оказания помощи Украине, отметил парламентарий."На этом фоне призывы Зеленского звучат как агония и следствие "шока" от наступающего осознания грядущего провала проекта "антиРоссия", — подытожил Слуцкий.В начале октября Зеленский выступил по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи и призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно. Позже в офисе Зеленского пояснили, что под "превентивными ударами" он имел в виду санкции.В Кремле на это заметили, что на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.

https://ria.ru/20221021/ermak-1825539096.html

https://ria.ru/20221023/zelenskiy-1826017892.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, москва, нато, госдума рф, лдпр, украина, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик)