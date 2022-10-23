https://ria.ru/20221023/sloveniya-1825287316.html

Процедура выборов президента в Словении

Процедура выборов президента в Словении - РИА Новости, 23.10.2022

Процедура выборов президента в Словении

В соответствии с Конституцией Словении (1991), президент представляет республику и является верховным главнокомандующим ее вооруженными силами. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T01:46

2022-10-23T01:46

2022-10-23T01:46

справки

словения

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В соответствии с Конституцией Словении (1991), президент представляет республику и является верховным главнокомандующим ее вооруженными силами.Президент избирается на прямых всеобщих выборах тайным голосованием сроком на пять лет. При этом одно и то же лицо не может занимать пост более двух сроков подряд.Выборы президента республики назначает председатель Государственного собрания (парламента). Президент Словении должен быть избран не позднее, чем за 15 дней до истечения срока полномочий действующего президента.Принимать участие в выборах или быть избранными могут дееспособные граждане Словении, достигшие 18 лет.На выборах президента страна является единым избирательным округом.Кандидаты в президенты могут выдвигаться членами парламента (требуется поддержка не менее 10 депутатов парламента), политическими партиями (требуется поддержка трех депутатов парламента или трех тысяч избирателей) и электоратом (поддержка не менее пяти тысяч избирателей).Каждый член парламента и каждый избиратель может поддержать только одного кандидата.Две или более партии могут выдвинуть единого кандидата.Документы о выдвижении кандидатов в президенты должны быть представлены непосредственно в Национальную избирательную комиссию не позднее, чем за 25 дней до дня голосования. Национальная избирательная комиссия публично объявляет список кандидатов в президенты республики не позднее чем за 15 дней до дня голосования.Официальная предвыборная кампания начинается за 30 дней до выборов и заканчивается за 24 часа до дня голосования. Избирательные кампании кандидатов могут финансироваться за счет членских взносов политических партий и индивидуальных пожертвований. Кандидат может потратить до 0,25 евро на каждого имеющего право голоса избирателя в стране. Таким образом, на президентских выборах в 2022 году он может потратить около 430 тысяч евро. Любой, кто наберет не менее 10% голосов, имеет право на частичное возмещение.В день выборов избирательные участки открыты с 7.00 до 19.00.Избиратель голосует лично в соответствии с указаниями в бюллетене для голосования.В избирательном бюллетене фамилии имена кандидатов перечисляются в порядке, установленном жеребьевкой.Избиратель может проголосовать только за одного кандидата, обведя цифру напротив имени и фамилии кандидата, за которого он голосует.Избиратели могут проголосовать досрочно. Адреса избирательных участков для досрочного голосования публикуются на сайте Национальной избирательной комиссии.Если избиратель в день выборов будет находиться не по адресу своего проживания, он может проголосовать на другом избирательном участке. Для этого необходимо подать соответствующее заявление не позднее, чем за три дня до дня голосования.Избиратели, которые будут временно находиться за границей во время досрочного голосования и в день голосования, могут проголосовать двумя способами: по почте из-за границы или на избирательном участке, расположенном в дипломатическом представительстве или консульстве Республики Словения. В обоих случаях они должны своевременно сообщить об этом в Государственную избирательную комиссию. Крайний срок подачи вышеупомянутого заявления составляет 30 дней до дня голосования.Голосование по почте доступно для избирателей, находящихся под стражей, в исправительном учреждении, в больнице или в учреждении социальной защиты, для инвалидов.Если избиратель желает проголосовать по почте на территории Словении, он должен сообщить об этом окружной избирательной комиссии по месту своего постоянного проживания. Сделать это он должен не позднее, чем за 10 дней до дня голосования.Заполненный конверт должен быть отправлен не позднее 19.00 в день голосования. Время отправки определяется по почтовому штемпелю.Голосование на дому предназначено исключительно для тех избирателей, которые не могут лично явиться на избирательный участок из-за болезни. В этом случае они имеют возможность проголосовать на дому в присутствии членов избирательной комиссии. Заявление о голосовании на дому должно быть подано в окружную избирательную комиссию не позднее, чем за три дня до дня голосования, и должно сопровождаться соответствующей медицинской справкой. Результаты выборов устанавливаются Национальной избирательной комиссией. Кандидат считается избранным при получении абсолютного большинства голосов, которые были признаны действительными.При необходимости выборы могут включать второй тур голосования, в котором будут принимать участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.Если несколько кандидатов получили одинаковое наибольшее количество голосов или если два или более кандидатов получили одинаковое второе наибольшее количество голосов, выбор кандидатов для второго тура определяется по жребию.В бюллетене кандидаты перечисляются в порядке количества голосов, полученных в первом туре голосования. Второй тур проводится не позднее, чем через двадцать один день после первого голосования. Побеждает кандидат, набравший наибольшее число голосов.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

словения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, словения