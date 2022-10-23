https://ria.ru/20221023/shkola-1826030803.html

СМИ предрекли британским школам финансовые проблемы

СМИ предрекли британским школам финансовые проблемы - РИА Новости, 23.10.2022

СМИ предрекли британским школам финансовые проблемы

По меньшей мере 90% школ в Великобритании будут испытывать финансовые трудности к началу следующего учебного года на фоне роста счетов за электроэнергию и... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T11:06

2022-10-23T11:06

2022-10-23T11:06

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. По меньшей мере 90% школ в Великобритании будут испытывать финансовые трудности к началу следующего учебного года на фоне роста счетов за электроэнергию и вынужденного повышения заработной платы учителям, сообщает газета Observer со ссылкой на предварительные данные Национальной ассоциации директоров школ."У 9 из 10 школ закончатся деньги к следующему учебному году", - пишет издание.По данным опроса, 50% директоров считают, что их школы столкнутся с дефицитом финансовых средств в этом году, а к сентябрю следующего года почти все будут нести убытки. Из-за этого большинство учебных заведений потеряют ключевых преподавателей и сотрудников административной службы."Школы снизили расходы до минимума. Это означает, что (теперь придется – ред.) сокращать учебные часы, ассистентов преподавателей и учителей", - заявил глава ассоциации Пол Уайтмен.Новый глава минфина Великобритании Джереми Хант ранее в понедельник объявил сокращение действия программы помощи населению со счетами на газ и электроэнергию. Он заявил, что из-за большой нагрузки на госбюджет эта программа будет действовать до апреля 2023 года. Ранее бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс объявила о заморозке счетов на энергию для населения на уровне 2500 фунтов с 1 октября на ближайшие два года.

https://ria.ru/20221020/vybory-1825496710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, джереми хант, лиз трасс, великобритания