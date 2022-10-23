https://ria.ru/20221023/shebekino-1826032623.html

Жителей пострадавшего Шебекино временно переселили в Старый Оскол

Жителей пострадавшего Шебекино временно переселили в Старый Оскол - РИА Новости, 23.10.2022

Жителей пострадавшего Шебекино временно переселили в Старый Оскол

Жителей города Шебекино Белгородской области, пострадавшего в результате массированного обстрела со стороны Украины, временно переселили в Старый Оскол,... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T11:26

2022-10-23T11:26

2022-10-23T18:19

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

шебекино

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Жителей города Шебекино Белгородской области, пострадавшего в результате массированного обстрела со стороны Украины, временно переселили в Старый Оскол, сообщили власти региона.Шебекино был обстрелян украинскими военными, повреждены гражданские объекты, без электроэнергии оставались 15 тысяч человек. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал, что пострадали 14 человек, из них двое погибли - это мужчина и 14-летний ребенок."Был произведён подомовой обход на тех территориях, которые потенциально являются опасными зонами. Те жители, которые согласились на отъезд, временно отселены. На сегодняшний день находятся на базе Старого Оскола. С ними находится один заместитель главы Шебекино. Сегодня постараюсь заехать посмотреть, как они обустроились", - написал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он уточнил, что во время обстрела служба МЧС применила смс-оповещение для жителей. По его словам, решение оказалось правильным, в дальнейшем уведомление будут рассылать, если будет возникать подобная ситуация."Сегодня не будут работать несколько магазинов в центре города, центральный рынок для того, чтобы снизить количество людей, находящихся в одном месте. Я надеюсь, что жители Шебекино с пониманием отнесутся к этому. Будут предприняты и другие меры, которые позволят снизить риски поражения, риски получения травмы в случае продолжения обстрелов территории", - сказал Гладков.Глава области добавил, что главным приоритетом всегда остается жизнь и здоровье людей.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной, население составляет около 40 тысяч человек.

https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html

https://ria.ru/20221022/shebekino-1825927191.html

шебекино

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, вячеслав гладков, шебекино, белгородская область