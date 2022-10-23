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Жителей пострадавшего Шебекино временно переселили в Старый Оскол - РИА Новости, 23.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/shebekino-1826032623.html
Жителей пострадавшего Шебекино временно переселили в Старый Оскол
Жителей пострадавшего Шебекино временно переселили в Старый Оскол - РИА Новости, 23.10.2022
Жителей пострадавшего Шебекино временно переселили в Старый Оскол
Жителей города Шебекино Белгородской области, пострадавшего в результате массированного обстрела со стороны Украины, временно переселили в Старый Оскол,... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T11:26
2022-10-23T18:19
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
шебекино
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Жителей города Шебекино Белгородской области, пострадавшего в результате массированного обстрела со стороны Украины, временно переселили в Старый Оскол, сообщили власти региона.Шебекино был обстрелян украинскими военными, повреждены гражданские объекты, без электроэнергии оставались 15 тысяч человек. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал, что пострадали 14 человек, из них двое погибли - это мужчина и 14-летний ребенок."Был произведён подомовой обход на тех территориях, которые потенциально являются опасными зонами. Те жители, которые согласились на отъезд, временно отселены. На сегодняшний день находятся на базе Старого Оскола. С ними находится один заместитель главы Шебекино. Сегодня постараюсь заехать посмотреть, как они обустроились", - написал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он уточнил, что во время обстрела служба МЧС применила смс-оповещение для жителей. По его словам, решение оказалось правильным, в дальнейшем уведомление будут рассылать, если будет возникать подобная ситуация."Сегодня не будут работать несколько магазинов в центре города, центральный рынок для того, чтобы снизить количество людей, находящихся в одном месте. Я надеюсь, что жители Шебекино с пониманием отнесутся к этому. Будут предприняты и другие меры, которые позволят снизить риски поражения, риски получения травмы в случае продолжения обстрелов территории", - сказал Гладков.Глава области добавил, что главным приоритетом всегда остается жизнь и здоровье людей.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной, население составляет около 40 тысяч человек.
https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html
https://ria.ru/20221022/shebekino-1825927191.html
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происшествия, вячеслав гладков, шебекино, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгородская область
11:26 23.10.2022 (обновлено: 18:19 23.10.2022)
 
Жителей пострадавшего Шебекино временно переселили в Старый Оскол

Белгородский губернатор Гладков: жителей Шебекино временно переселили в Старый Оскол

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Шебекино, Белгородская область
Последствия обстрела Шебекино, Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Шебекино, Белгородская область
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Жителей города Шебекино Белгородской области, пострадавшего в результате массированного обстрела со стороны Украины, временно переселили в Старый Оскол, сообщили власти региона.
Шебекино был обстрелян украинскими военными, повреждены гражданские объекты, без электроэнергии оставались 15 тысяч человек. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал, что пострадали 14 человек, из них двое погибли - это мужчина и 14-летний ребенок.
"Был произведён подомовой обход на тех территориях, которые потенциально являются опасными зонами. Те жители, которые согласились на отъезд, временно отселены. На сегодняшний день находятся на базе Старого Оскола. С ними находится один заместитель главы Шебекино. Сегодня постараюсь заехать посмотреть, как они обустроились", - написал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что во время обстрела служба МЧС применила смс-оповещение для жителей. По его словам, решение оказалось правильным, в дальнейшем уведомление будут рассылать, если будет возникать подобная ситуация.
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"Сегодня не будут работать несколько магазинов в центре города, центральный рынок для того, чтобы снизить количество людей, находящихся в одном месте. Я надеюсь, что жители Шебекино с пониманием отнесутся к этому. Будут предприняты и другие меры, которые позволят снизить риски поражения, риски получения травмы в случае продолжения обстрелов территории", - сказал Гладков.
Глава области добавил, что главным приоритетом всегда остается жизнь и здоровье людей.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной, население составляет около 40 тысяч человек.
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