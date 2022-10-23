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Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе - РИА Новости, 23.10.2022
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Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе - РИА Новости, 23.10.2022
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки в городе связаны с учениями, и призвал население сохранять спокойствие. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T13:09
2022-10-23T13:09
михаил развожаев
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки в городе связаны с учениями, и призвал население сохранять спокойствие."Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Губернатор также призвал всех сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20221022/ukrytiya-1825967860.html
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михаил развожаев, севастополь, общество
Михаил Развожаев, Севастополь, Общество
13:09 23.10.2022
 
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Губернатор Севастополя Развожаев объяснил громкие звуки в городе учениями

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки в городе связаны с учениями, и призвал население сохранять спокойствие.
"Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор также призвал всех сохранять спокойствие.
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
Вчера, 21:32
В Севастополе подготовят подвалы жилых домов для временных укрытий
 
Михаил РазвожаевСевастопольОбщество
 
 
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