https://ria.ru/20221023/rostekh-1826056001.html
В "Ростехе" заявили, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года
В "Ростехе" заявили, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года - РИА Новости, 23.10.2022
В "Ростехе" заявили, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года
"Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с украинским предприятием "Мотор Сич" с 2014 года, заявили журналистам в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T14:21
2022-10-23T14:21
2022-10-23T14:21
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с украинским предприятием "Мотор Сич" с 2014 года, заявили журналистам в воскресенье в пресс-службе госкорпорации.Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич", а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, их подозревают в работе на РФ. СБУ утверждала, что задержанные якобы "действовали в сговоре" с представителями российского "Ростеха"."Украинские двигатели ставились на вертолетную технику до 2014 года, это общеизвестно. Мы провели полное импортозамещение, в итоге машины уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства", - уточнили в "Ростехе".
https://ria.ru/20221023/zaderzhanie-1826033180.html
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РИА Новости
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украина, россия, ростех, мотор сич, служба безопасности украины, общество
Украина, Россия, Ростех, Мотор Сич, Служба безопасности Украины, Общество
В "Ростехе" заявили, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года
Пресс-служба "Ростеха": предприятие не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года