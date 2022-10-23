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В "Ростехе" заявили, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года - РИА Новости, 23.10.2022
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В "Ростехе" заявили, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года
В "Ростехе" заявили, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года - РИА Новости, 23.10.2022
В "Ростехе" заявили, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года
"Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с украинским предприятием "Мотор Сич" с 2014 года, заявили журналистам в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T14:21
2022-10-23T14:21
украина
россия
ростех
мотор сич
служба безопасности украины
общество
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с украинским предприятием "Мотор Сич" с 2014 года, заявили журналистам в воскресенье в пресс-службе госкорпорации.Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич", а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, их подозревают в работе на РФ. СБУ утверждала, что задержанные якобы "действовали в сговоре" с представителями российского "Ростеха"."Украинские двигатели ставились на вертолетную технику до 2014 года, это общеизвестно. Мы провели полное импортозамещение, в итоге машины уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства", - уточнили в "Ростехе".
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украина, россия, ростех, мотор сич, служба безопасности украины, общество
Украина, Россия, Ростех, Мотор Сич, Служба безопасности Украины, Общество
14:21 23.10.2022
 
В "Ростехе" заявили, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года

Пресс-служба "Ростеха": предприятие не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с украинским предприятием "Мотор Сич" с 2014 года, заявили журналистам в воскресенье в пресс-службе госкорпорации.
Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич", а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, их подозревают в работе на РФ. СБУ утверждала, что задержанные якобы "действовали в сговоре" с представителями российского "Ростеха".
"Украинские двигатели ставились на вертолетную технику до 2014 года, это общеизвестно. Мы провели полное импортозамещение, в итоге машины уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства", - уточнили в "Ростехе".
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
11:30
Эксперт назвал задержание СБУ главы "Мотор Сич" расправой
 
УкраинаРоссияРостехМотор СичСлужба безопасности УкраиныОбщество
 
 
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