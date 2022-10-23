https://ria.ru/20221023/rostekh-1826056001.html

В "Ростехе" заявили, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года

В "Ростехе" заявили, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года - РИА Новости, 23.10.2022

В "Ростехе" заявили, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года

"Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с украинским предприятием "Мотор Сич" с 2014 года, заявили журналистам в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T14:21

2022-10-23T14:21

2022-10-23T14:21

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с украинским предприятием "Мотор Сич" с 2014 года, заявили журналистам в воскресенье в пресс-службе госкорпорации.Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич", а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, их подозревают в работе на РФ. СБУ утверждала, что задержанные якобы "действовали в сговоре" с представителями российского "Ростеха"."Украинские двигатели ставились на вертолетную технику до 2014 года, это общеизвестно. Мы провели полное импортозамещение, в итоге машины уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства", - уточнили в "Ростехе".

https://ria.ru/20221023/zaderzhanie-1826033180.html

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Дарья Буймова

украина, россия, ростех, мотор сич, служба безопасности украины, общество