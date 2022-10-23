https://ria.ru/20221023/respublikantsy-1826000358.html

СМИ: республиканцам грозит раскол по вопросу помощи Украине

СМИ: республиканцам грозит раскол по вопросу помощи Украине - РИА Новости, 23.10.2022

СМИ: республиканцам грозит раскол по вопросу помощи Украине

Члены Республиканской партии США рискуют значительно разойтись во мнениях по вопросу оказания дальнейшей военной помощи Украине, если их партия получит... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T04:01

2022-10-23T04:01

2022-10-23T14:44

в мире

митч макконнелл

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

сша

нато

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ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Члены Республиканской партии США рискуют значительно разойтись во мнениях по вопросу оказания дальнейшей военной помощи Украине, если их партия получит большинство в конгрессе по итогам предстоящих в ноябре промежуточных выборов, передает телеканал CNN со ссылкой на конгрессменов.Как напоминает телеканал, ряд высокопоставленных членов Республиканской партии уже заявили о намерении "внимательно изучить" расходы Штатов на Украину в случае победы на промежуточных выборах. Вдобавок лидер республиканского меньшинства в палате представителей США ранее дал понять, что при таком раскладе Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь, однако прежнего "карт-бланша" уже не будет."При этом было бы неправильно мазать республиканцев одной краской в данном вопросе", — указывает CNN, напоминая, что лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл, напротив, публично поддержал сохранение прежних объемов выделения военной помощи Киеву.Вместе с тем, говорится в сюжете, эта разница в подходах внутри Республиканской партии может означать "элемент более масштабного сдвига" в отношении к событиям на Украине."Разногласия между Макконнеллом и Маккарти могут стать камнем преткновения в том случае, если республиканцы получат большинство мест в палате представителей. Кроме того, Маккарти уже заявил, что общее сокращение расходов станет для Республиканской партии ключевым приоритетом в том случае, если партия получит контроль над палатой", — резюмирует CNN.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221020/ssha-1825515635.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221018/vybory-1824995066.html

украина

россия

сша

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в мире, митч макконнелл, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато