Рейтинг@Mail.ru
СМИ: республиканцам грозит раскол по вопросу помощи Украине - РИА Новости, 23.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221023/respublikantsy-1826000358.html
СМИ: республиканцам грозит раскол по вопросу помощи Украине
СМИ: республиканцам грозит раскол по вопросу помощи Украине - РИА Новости, 23.10.2022
СМИ: республиканцам грозит раскол по вопросу помощи Украине
Члены Республиканской партии США рискуют значительно разойтись во мнениях по вопросу оказания дальнейшей военной помощи Украине, если их партия получит... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T04:01
2022-10-23T14:44
в мире
митч макконнелл
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786212160_0:4:3071:1731_1920x0_80_0_0_abb489f53cb280147354acc16f0667c7.jpg
ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Члены Республиканской партии США рискуют значительно разойтись во мнениях по вопросу оказания дальнейшей военной помощи Украине, если их партия получит большинство в конгрессе по итогам предстоящих в ноябре промежуточных выборов, передает телеканал CNN со ссылкой на конгрессменов.Как напоминает телеканал, ряд высокопоставленных членов Республиканской партии уже заявили о намерении "внимательно изучить" расходы Штатов на Украину в случае победы на промежуточных выборах. Вдобавок лидер республиканского меньшинства в палате представителей США ранее дал понять, что при таком раскладе Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь, однако прежнего "карт-бланша" уже не будет."При этом было бы неправильно мазать республиканцев одной краской в данном вопросе", — указывает CNN, напоминая, что лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл, напротив, публично поддержал сохранение прежних объемов выделения военной помощи Киеву.Вместе с тем, говорится в сюжете, эта разница в подходах внутри Республиканской партии может означать "элемент более масштабного сдвига" в отношении к событиям на Украине."Разногласия между Макконнеллом и Маккарти могут стать камнем преткновения в том случае, если республиканцы получат большинство мест в палате представителей. Кроме того, Маккарти уже заявил, что общее сокращение расходов станет для Республиканской партии ключевым приоритетом в том случае, если партия получит контроль над палатой", — резюмирует CNN.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221020/ssha-1825515635.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221018/vybory-1824995066.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786212160_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da11b620259663f550faae6845b795cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, митч макконнелл, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато
В мире, Митч Макконнелл, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, США, НАТО
04:01 23.10.2022 (обновлено: 14:44 23.10.2022)
 
СМИ: республиканцам грозит раскол по вопросу помощи Украине

CNN: у республиканцев могут возникнуть споры из-за помощи Украине после победы на выборах

© AP Photo / Andrew HarnikЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Члены Республиканской партии США рискуют значительно разойтись во мнениях по вопросу оказания дальнейшей военной помощи Украине, если их партия получит большинство в конгрессе по итогам предстоящих в ноябре промежуточных выборов, передает телеканал CNN со ссылкой на конгрессменов.
Как напоминает телеканал, ряд высокопоставленных членов Республиканской партии уже заявили о намерении "внимательно изучить" расходы Штатов на Украину в случае победы на промежуточных выборах. Вдобавок лидер республиканского меньшинства в палате представителей США ранее дал понять, что при таком раскладе Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь, однако прежнего "карт-бланша" уже не будет.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 21:25Специальная военная операция на Украине
СМИ: в США хотят принять закон о выделении Украине новой военной помощи
"При этом было бы неправильно мазать республиканцев одной краской в данном вопросе", — указывает CNN, напоминая, что лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл, напротив, публично поддержал сохранение прежних объемов выделения военной помощи Киеву.
Вместе с тем, говорится в сюжете, эта разница в подходах внутри Республиканской партии может означать "элемент более масштабного сдвига" в отношении к событиям на Украине.
"Разногласия между Макконнеллом и Маккарти могут стать камнем преткновения в том случае, если республиканцы получат большинство мест в палате представителей. Кроме того, Маккарти уже заявил, что общее сокращение расходов станет для Республиканской партии ключевым приоритетом в том случае, если партия получит контроль над палатой", — резюмирует CNN.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 22:05В мире
Конгрессмены-республиканцы пригрозили серьезно сократить помощь Украине
 
В миреМитч МакконнеллСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала