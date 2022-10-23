04:01 23.10.2022 (обновлено: 14:44 23.10.2022)
СМИ: республиканцам грозит раскол по вопросу помощи Украине
CNN: у республиканцев могут возникнуть споры из-за помощи Украине после победы на выборах
© AP Photo / Andrew HarnikЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Члены Республиканской партии США рискуют значительно разойтись во мнениях по вопросу оказания дальнейшей военной помощи Украине, если их партия получит большинство в конгрессе по итогам предстоящих в ноябре промежуточных выборов, передает телеканал CNN со ссылкой на конгрессменов.
Как напоминает телеканал, ряд высокопоставленных членов Республиканской партии уже заявили о намерении "внимательно изучить" расходы Штатов на Украину в случае победы на промежуточных выборах. Вдобавок лидер республиканского меньшинства в палате представителей США ранее дал понять, что при таком раскладе Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь, однако прежнего "карт-бланша" уже не будет.
"При этом было бы неправильно мазать республиканцев одной краской в данном вопросе", — указывает CNN, напоминая, что лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл, напротив, публично поддержал сохранение прежних объемов выделения военной помощи Киеву.
Вместе с тем, говорится в сюжете, эта разница в подходах внутри Республиканской партии может означать "элемент более масштабного сдвига" в отношении к событиям на Украине.
"Разногласия между Макконнеллом и Маккарти могут стать камнем преткновения в том случае, если республиканцы получат большинство мест в палате представителей. Кроме того, Маккарти уже заявил, что общее сокращение расходов станет для Республиканской партии ключевым приоритетом в том случае, если партия получит контроль над палатой", — резюмирует CNN.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.