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Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок - РИА Новости, 23.10.2022
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Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок - РИА Новости, 23.10.2022
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок
Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину, избранному генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок, сообщил РИА... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T10:13
2022-10-23T10:36
си цзиньпин
китай
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину, избранному генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Направлена поздравительная телеграмма", - сказал РИА Новости Песков.Текст телеграммы будет опубликован на сайте Кремля.В своем послании президент выразил настрой на продолжение диалога по развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между государствами."Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами", - говорится в сообщении на сайте Кремля.Путин также пожелал Си Цзиньпину успехов, крепкого здоровья и благополучия.Президент отметил, что итоги съезда КПК подтвердили высокий политический авторитет Си Цзиньпина и сплоченность возглавляемой партии."Итоги юбилейного 20-го съезда КПК в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также сплоченность возглавляемой Вами партии", - говорится в телеграмме.Путин также выразил уверенность в том, что решения съезда будут способствовать выполнению стоящих перед КНР задач и упрочению позиций страны.Си Цзиньпин был утвержден на третий срок на должность генерального секретаря ЦК КПК и председателя Военного совета ЦК КПК.Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. В ходе пленума был избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.В субботу в Пекине завершился 20-й съезд Компартии Китая, который традиционно проходит раз в пять лет и на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
https://ria.ru/20221023/kitay-1826013616.html
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си цзиньпин, китай, в мире
Си Цзиньпин, Китай, В мире
10:13 23.10.2022 (обновлено: 10:36 23.10.2022)
 
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок

Путин поздравил генсекретаря Компартии Китая Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину, избранному генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Направлена поздравительная телеграмма", - сказал РИА Новости Песков.
Текст телеграммы будет опубликован на сайте Кремля.
В своем послании президент выразил настрой на продолжение диалога по развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между государствами.
"Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами", - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин также пожелал Си Цзиньпину успехов, крепкого здоровья и благополучия.
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Президент отметил, что итоги съезда КПК подтвердили высокий политический авторитет Си Цзиньпина и сплоченность возглавляемой партии.
"Итоги юбилейного 20-го съезда КПК в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также сплоченность возглавляемой Вами партии", - говорится в телеграмме.
Путин также выразил уверенность в том, что решения съезда будут способствовать выполнению стоящих перед КНР задач и упрочению позиций страны.
Си Цзиньпин был утвержден на третий срок на должность генерального секретаря ЦК КПК и председателя Военного совета ЦК КПК.
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Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. В ходе пленума был избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.
В субботу в Пекине завершился 20-й съезд Компартии Китая, который традиционно проходит раз в пять лет и на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
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