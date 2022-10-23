https://ria.ru/20221023/pozdravlenie-1826023453.html

Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок

Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок - РИА Новости, 23.10.2022

Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину, избранному генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок, сообщил РИА... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T10:13

2022-10-23T10:13

2022-10-23T10:36

си цзиньпин

китай

в мире

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину, избранному генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Направлена поздравительная телеграмма", - сказал РИА Новости Песков.Текст телеграммы будет опубликован на сайте Кремля.В своем послании президент выразил настрой на продолжение диалога по развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между государствами."Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами", - говорится в сообщении на сайте Кремля.Путин также пожелал Си Цзиньпину успехов, крепкого здоровья и благополучия.Президент отметил, что итоги съезда КПК подтвердили высокий политический авторитет Си Цзиньпина и сплоченность возглавляемой партии."Итоги юбилейного 20-го съезда КПК в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также сплоченность возглавляемой Вами партии", - говорится в телеграмме.Путин также выразил уверенность в том, что решения съезда будут способствовать выполнению стоящих перед КНР задач и упрочению позиций страны.Си Цзиньпин был утвержден на третий срок на должность генерального секретаря ЦК КПК и председателя Военного совета ЦК КПК.Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. В ходе пленума был избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.В субботу в Пекине завершился 20-й съезд Компартии Китая, который традиционно проходит раз в пять лет и на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

https://ria.ru/20221023/kitay-1826013616.html

https://ria.ru/20221021/kitay-1825678355.html

https://ria.ru/20221023/kitay-1826016936.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

си цзиньпин, китай, в мире