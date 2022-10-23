https://ria.ru/20221023/politika-1826033843.html

"России выгодно". Китай определился с новой властью на будущее десятилетие

"России выгодно". Китай определился с новой властью на будущее десятилетие - РИА Новости, 23.10.2022

"России выгодно". Китай определился с новой властью на будущее десятилетие

В Пекине состоялся 20-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), на котором определили новый кадровый состав руководства КПК. Пост... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T11:54

2022-10-23T11:54

2022-10-23T15:58

в мире

си цзиньпин

ли кэцян

китай

пекин

сша

всекитайское собрание народных представителей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826022120_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_1cd3183a3b5099bd328bd05722164976.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Пекине состоялся 20-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), на котором определили новый кадровый состав руководства КПК. Пост генсека в третий раз занял Си Цзиньпин. О причинах и перспективах такого решения — в материале РИА Новости.Китай превыше всегоКитайская политическая элита еще в конце 1990-х ограничила время пребывания на посту государственного руководителя двумя сроками. Однако именно с приходом Си Цзиньпина эта традиция фактически была упразднена. Генсеком КПК — и автоматически главой государства — теперь можно становиться сколько угодно раз. Поправки были приняты в связи с курсом Си на реформы. Сторонники нововведений считали, что без удержания власти амбициозный лидер просто не успеет реализовать все планы.Официально назначение нового главы КНР состоится в следующем году. Но уже сейчас утверждение Си на посту главы партии говорит о том, что Китай по меньшей мере до 2028-го будет под его властью.К новому сроку председатель КНР подготовился основательно. Выступая на открытии съезда КПК, Си почти час рассказывал о результатах проведенных им реформ. Национальный лидер дал понять, что ни пандемия, ни разгоревшаяся при американском президенте Дональде Трампе экономическая война с США не поставили под угрозу китайский курс.Си, вопреки прогнозам западных аналитиков, остался верен негласной традиции правящей партии Китая: говорил на съезде не о внешних, а о внутренних проблемах страны. Международную политику затронул лишь штрихами, подчеркнув готовность Пекина и дальше строить многополярный мир на условиях сотрудничества со всеми игроками.Без острых угловКонечно, и некоторые конкретные вопросы мирового порядка были упомянуты. Си, в частности, подтвердил приверженность Пекина дипломатическому урегулированию тайваньского вопроса. Не исключил он и военный сценарий окончательного присоединения мятежного острова к материковому Китаю. Но все эти тезисы КПК неоднократно озвучивала и ранее.Си воздержался от разделения потенциальных мировых партнеров на "друзей" или "врагов" Пекина. При этом, считают аналитики, сделано все это было таким образом, что адресаты, например, в Токио, Вашингтоне, Пхеньяне или Москве, могли легко считать соответствующие сигналы. В той же КНДР, сообщает китайская пресса, выступление Си приняли с "восторгом".Показательным было и массовое присутствие на съезде КПК ведущих партийных фигур. Председатель получил однозначную поддержку и, несмотря на отсутствие прежнего реформистского запала, был тепло принят однопартийцами.Без перемен тоже не обошлось. В ходе пленума 23 октября четверо из семи членов Постоянного комитета Политбюро 19-го созыва не вошли в новый состав ЦК. Среди них премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Ян и первый заместитель главы правительства страны Хань Чжэн. Всех их заменили людьми, также имеющими богатый опыт работы в соответствующих сферах.Местные аналитики и эту ротацию кадров не стали представлять как критическое явление. Си еще при первом вступлении на пост провозгласил курс на "омоложение" нации. И смена даже ключевых партийных функционеров вписывается в этот тренд.Что США плохо, России — хорошоЗападная пресса, напротив, в деталях китайской партийной жизни стремится найти хоть какие-то признаки кризиса. Американские аналитики ожидали, что Си коснется сейчас проблемы противостояния Пекина и Вашингтона или хотя бы поддержки Китаем России.Но демонстративное игнорирование китайским руководством этих вопросов стало четким сигналом для США и их союзников: внешний курс КНР не претерпит изменений. В то же время, как отметил в разговоре с РИА Новости директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов, для России ситуация в Пекине скорее остается позитивной."Не было никаких сомнений в том, что Си займет пост партийного лидера и, как следствие, руководителя государства. У него сейчас просто нет сопоставимых конкурентов. Москве это, безусловно, выгодно. Российским властям привычнее иметь дело с проверенным партнером. И тот факт, что он избегает упоминаний союзников и противников Китая, не должен смущать. Для России сейчас молчание может быть более существенной и показательной поддержкой, чем открытые заявления", — считает эксперт.С Си до 2033-гоВероятно, внешнеполитические приоритеты Китая будут четко обозначены в будущем году в так называемых Белых книгах — тематических документах, определяющих вектор развития страны. Для китайской политической традиции характерна тактика выжидания. И сейчас Пекин также явно не спешит с долгосрочной стратегией, пристально следя за изменчивой конъюнктурой. Известно, например, о желании ряда европейских компаний сместить свои производственные мощности именно в КНР. Это чревато недовольством или даже вторичными санкциями из Вашингтона, поэтому Пекин не форсирует события.Беспокоит КНР и активность антикитайских блоков, в частности QUAD (Австралия, Индия, США и Япония) и AUKUS (Австралия, Великобритания и США). Эти объединения, ставящие целью региональное сдерживание Пекина, в последние годы все чаще заявляют о себе, стараясь привлечь новых участников. Китайские власти отвечают на это ненавязчиво, но ощутимо. Весной, например, министр иностранных дел Ван И совершил масштабное турне по странам Океании, чем вызвал тревогу от США до Австралии. К слову, глава китайской дипломатии свой пост в ходе октябрьских перестановок сохранил. А значит, партия и председатель им довольны.Политолог из Национального университета Сингапура Джа Ян Чонг в целом считает итоги съезда в Пекине и первого дня пленума демонстрацией растущего влияния Си. "Трения между США и КНР будут нарастать и дальше", — уверен аналитик.Дилан Ло, доцент Наньянского технологического университета, в свою очередь, отмечает, что в состав Политбюро вошло больше сторонников Си, чем прежде. Это, уверен эксперт, не только гарантирует председателю КНР третий срок на посту, но и подготовит почву для четвертого, ведь возможных преемников китайский лидер не обозначил.

https://ria.ru/20221018/politika-1824654042.html

https://ria.ru/20221023/pozdravlenie-1826023453.html

https://ria.ru/20221023/kitay-1826013616.html

https://ria.ru/20221023/kitay-1826009742.html

китай

пекин

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, си цзиньпин, ли кэцян, китай, пекин, сша, всекитайское собрание народных представителей