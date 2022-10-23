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Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе - РИА Новости, 23.10.2022
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Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе - РИА Новости, 23.10.2022
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Следующая неделя в Москве начнется с похолодания, а во второй половине потеплеет, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T17:45
2022-10-23T17:45
общество
москва
центральный регион (малави)
погода
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Следующая неделя в Москве начнется с похолодания, а во второй половине потеплеет, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос"."Предстоящая неделя сулит переменчивую погоду жителям Центрального региона. Адвекция (перемещение – ред.) теплого воздуха, которая началась в воскресенье, будет непродолжительной. Ее, может, даже и не все заметят, потому что ее пик придется на ночные часы. Благодаря теплому воздуху и плотной облачности ночной минимум температуры практически не будет отличаться от воскресного максимума и будет колебаться в пределах плюс 3 - плюс 8 градусов. В первой половине дня понедельника температура останется такой же", - говорится в сообщении.Отмечается, что холодный фронт, который пересечет регион в первый рабочий день, отметится не только небольшими дождями, но и откроет дорогу холодному воздуху, быстро распространяющемуся с севера. Уже во второй половине дня температура начнёт быстро понижаться и к вечеру составит всего лишь плюс 1 - плюс 3."С ростом атмосферного давления и непродолжительным усилением антициклона вторник и среда ожидаются прохладными и преимущественно без осадков. В ночные часы будут отмечаться заморозки, по области до минус 4 - минус 5, в Москве не ниже минус 1. Днем, несмотря на прояснения, солнце не сможет хорошо прогреть остывший воздух, и максимальная температура ожидается в пределах плюс 4 - плюс 7. Лишь в конце дня среды местами возможен небольшой дождь приближающегося тёплого фронта", - говорится в сообщении.Уточняется, что вторая половина недели ожидается более теплой, но в то же время пасмурной и дождливой.
https://rsport.ria.ru/20221021/napitki-1825636465.html
https://ria.ru/20221023/pogoda-1826005928.html
москва
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общество, москва, центральный регион (малави), погода
Общество, Москва, Центральный регион (Малави), Погода
17:45 23.10.2022
 
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

"Фобос": следующая неделя в Москве начнется с похолодания, а во второй половине потеплеет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Следующая неделя в Москве начнется с похолодания, а во второй половине потеплеет, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"Предстоящая неделя сулит переменчивую погоду жителям Центрального региона. Адвекция (перемещение – ред.) теплого воздуха, которая началась в воскресенье, будет непродолжительной. Ее, может, даже и не все заметят, потому что ее пик придется на ночные часы. Благодаря теплому воздуху и плотной облачности ночной минимум температуры практически не будет отличаться от воскресного максимума и будет колебаться в пределах плюс 3 - плюс 8 градусов. В первой половине дня понедельника температура останется такой же", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что холодный фронт, который пересечет регион в первый рабочий день, отметится не только небольшими дождями, но и откроет дорогу холодному воздуху, быстро распространяющемуся с севера. Уже во второй половине дня температура начнёт быстро понижаться и к вечеру составит всего лишь плюс 1 - плюс 3.
"С ростом атмосферного давления и непродолжительным усилением антициклона вторник и среда ожидаются прохладными и преимущественно без осадков. В ночные часы будут отмечаться заморозки, по области до минус 4 - минус 5, в Москве не ниже минус 1. Днем, несмотря на прояснения, солнце не сможет хорошо прогреть остывший воздух, и максимальная температура ожидается в пределах плюс 4 - плюс 7. Лишь в конце дня среды местами возможен небольшой дождь приближающегося тёплого фронта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вторая половина недели ожидается более теплой, но в то же время пасмурной и дождливой.
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ОбществоМоскваЦентральный регион (Малави)Погода
 
 
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