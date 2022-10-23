https://ria.ru/20221023/pogoda-1826022539.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 23.10.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Облачно, небольшой дождь и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T10:07
2022-10-23T10:07
2022-10-23T10:07
погода
москва
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Облачно, небольшой дождь и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Сегодня в Москве облачно, с небольшими дождями, максимальная температура составит плюс 6 - плюс 8 градусов, по области от плюс 4 до плюс 9. Ветер южный, юго-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказала Котилевская.По словам синоптика, атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 743 миллиметра ртутного столба.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, москва
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик Котилевская: в Москве в воскресенье ожидается облачная погода и небольшой дождь
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Облачно, небольшой дождь и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Алина Котилевская.
"Сегодня в Москве облачно, с небольшими дождями, максимальная температура составит плюс 6 - плюс 8 градусов, по области от плюс 4 до плюс 9. Ветер южный, юго-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказала Котилевская.
По словам синоптика, атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 743 миллиметра ртутного столба.