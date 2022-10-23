https://ria.ru/20221023/pogoda-1826022539.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 23.10.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Облачно, небольшой дождь и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T10:07

2022-10-23T10:07

2022-10-23T10:07

погода

москва

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Облачно, небольшой дождь и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Сегодня в Москве облачно, с небольшими дождями, максимальная температура составит плюс 6 - плюс 8 градусов, по области от плюс 4 до плюс 9. Ветер южный, юго-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказала Котилевская.По словам синоптика, атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 743 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20221021/sneg-1825556668.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва