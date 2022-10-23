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Росгидромет начал делать прогнозы погоды в новых регионах России

Росгидромет начал делать прогнозы погоды в новых регионах России - РИА Новости, 23.10.2022

Росгидромет начал делать прогнозы погоды в новых регионах России

Росгидромет уже составляет прогнозы погоды в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, идут работы по увеличению их точности, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T06:51

2022-10-23T06:51

2022-10-23T06:51

роман вильфанд

погода

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

гидрометцентр

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Росгидромет уже составляет прогнозы погоды в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, идут работы по увеличению их точности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Да, планируем (работать с новыми регионами РФ – ред.), идёт формирование баз данных и, конечно, прогнозы. Эти прогнозы выпускают соответствующие гидрометслужбы. В общем по этим территориям выпускает северокавказское управление гидрометслужбы, идёт формирование базы для того, чтобы эти прогнозы были надежными", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221021/moskva-1825538922.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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роман вильфанд, погода, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, гидрометцентр